Paris Saint-Germain "não tem desculpas" para dominar a Liga dos Campeões depois de contratar Lionel Messi

A dramática contratação de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain - que ficará, sem dúvida, registada como uma das mais chocantes da história do futebol - encerrou o que já tinha sido um incrível verão de acumulação de talentos.

Mas será que este plantel conseguirá levar o Qatar Sports Investments (QSI), que comprou o PSG em 2011, à Liga dos Campeões - o troféu que os proprietários mais desejam, mas que até agora lhes tem escapado?

A chegadade Messi ao PSG não só dá ao Qatar mais um trunfo para o seu futebol, mas - dado o estatuto do argentino como um dos maiores jogadores de todos os tempos - também coloca o clube e os seus proprietários consideravelmente mais perto de alcançar o seu objetivo final.

As contratações do guarda-redes Gianluigi Donnarumma, do adversário de longa data de Messi, Sergio Ramos, de Georginio Wijnaldum e de Achraf Hakimi - que se juntam a um plantel já recheado, que inclui Neymar e Kylian Mbappé - significam que o PSG será indiscutivelmente o grande favorito para conquistar a Liga dos Campeões desta época.

"A QSI comprou o PSG em 2011 porque queria aumentar a exposição do país antes de um eventual Campeonato do Mundo", disse Christian Nourry, fundador da Get French Football News, à CNN Sport.

"Esse Campeonato do Mundo está a chegar, é só no próximo ano, mas o que aconteceu ao longo desta década foi que vimos Al Thani, o proprietário, apaixonar-se por este clube, interessando-se muito por ele", acrescentou Nourry, referindo-se ao Emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

"É muito mais do que um projeto de estimação para ele e ele viu esta oportunidade de criar potencialmente a maior troika ofensiva que vimos no futebol moderno com Mbappé, Neymar e Messi, mas também não há desculpas agora."

No PSG, Messi vai trabalhar com o treinador Mauricio Pochettino, antigo jogador do clube parisiense e compatriota do argentino.

"Mauricio Pochettino deve ganhar absolutamente tudo, incluindo a Liga dos Campeões, e deve fazê-lo em grande estilo, porque o Paris Saint-Germain tem tido muita dificuldade em fazer isso, com um estilo de jogo amplamente contra-ataque ao longo das últimas duas ou três temporadas", acrescentou Nourry.

Sem pressão, então, Maurício.

PSG 'ideal' para Messi

Mas é um sentimento com o qual Messi parece concordar.

Em entrevista à CNN após sua chegada a Paris, o argentino disse que acredita que o PSG é o lugar "ideal" para ele finalmente ganhar outro título da Liga dos Campeões.

Apesar das excelentes atuações individuais de Messi ao longo dos anos, a única mancha no seu currículo nas últimas temporadas foi a incapacidade de levar o Barcelona à conquista do prêmio mais cobiçado do futebol europeu, embora seja amplamente argumentado que a inépcia do clube catalão em montar um elenco adequado ao seu redor foi a causa raiz disso.

No entanto, não será esse o caso no PSG, um clube que conta com uma quantidade impressionante de talentos e um desejo visceral de vencer a primeira Liga dos Campeões da sua história.

"Para mim, a nível pessoal, adoraria ganhar outra Liga dos Campeões, como já disse em anos anteriores, e acho que cheguei ao lugar ideal que está pronto para isso", disse Messi à CNN.

"Temos os mesmos objectivos. Tem jogadores impressionantes, um dos melhores plantéis do mundo e, espero, podemos alcançar esse objetivo que Paris tanto quer, eu quero tanto e espero que possamos desfrutar com o povo de Paris também.

A nova frente de ataque do PSG, composta por Messi, Neymar e Mbappé, é indiscutivelmente o ataque mais talentoso do futebol mundial e vai dar pesadelos aos defesas e treinadores adversários que tentem imaginar formas de os parar.

"O que vai estar em causa é o número de golos e de assistências que ele [Messi] vai ter em comparação com Kylian Mbappé e Neymar", diz Nourry. "Quem é que vai assumir a maior parte da responsabilidade? Mal posso esperar para saber."

Fora de campo, no entanto, já foram feitas perguntas sobre as finanças do PSG e como o clube conseguiu contornar os regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP).

"Estamos sempre atentos ao Fair Play Financeiro. É a primeira coisa que verificamos com o pessoal comercial, financeiro e jurídico antes de contratar alguém", disse o presidente e diretor executivo do PSG, Nasser Al-Khelaifi, aos jornalistas na quarta-feira, quando Messi foi oficialmente apresentado.

Quando os rumores sobre a chegada de Messi começaram a circular, foi sugerido que o PSG teria de vender Mbappé - alegadamente ao Real Madrid - para equilibrar as contas. O clube francês, no entanto, tem sido inflexível e afirma que isso está longe de ser o caso.

"A mensagem do Paris Saint-Germain em relação a Kylian Mbappé é clara: as duas situações não estão ligadas", diz Nourry. "Mbappé ainda tem 12 meses de contrato. Na verdade, o Paris Saint-Germain está confiante de que esta contratação o encorajará mais a assinar uma nova extensão.

"O argumento que se ouve muito na capital francesa neste momento é: por que razão iria este verão ou no próximo para o Real Madrid para jogar ao lado de Karim Benzema e Vinícius Júnior, quando poderia passar as próximas três épocas ao lado de Neymar e Lionel Messi para o seu desenvolvimento. Acho que é um argumento muito forte".

As regras do futebol francês permitem que os clubes operem com uma fatura salarial que é quase 100% do seu rendimento anual, muito longe das rigorosas regras espanholas que acabaram por forçar a saída de Messi do Barcelona.

A UEFA, o organismo que rege o futebol europeu, também flexibilizou os seus regulamentos de FFP desde o surto de Covid-19, permitindo que os clubes operem com perdas anuais superiores a 35 milhões de dólares, desde que possam provar que estas se devem à pandemia.

"Dito isto, o Paris Saint-Germain prometeu fazer 180 milhões de euros (211 milhões de dólares) em vendas de jogadores este verão ao organismo de controlo financeiro do futebol francês, o DNCG", explica Nourry.

"Eles só fizeram cerca de oito milhões de euros, então serão quatro semanas muito ocupadas para cumprir essa promessa e, como o mercado de transferências está muito, muito lento para a maioria dos clubes, acho que isso será complicado.

"Mas o Paris Saint-Germain quer vender - ou está aberto a vender - 12 a 14 jogadores, incluindo estrelas menores como Mauro Icardi e Pablo Sarabia, mas não há intenção de vender um jogador importante neste verão em Paris.

Um impulso para o futebol francês?

Talvez os únicos que estejam a lamber os beiços com a chegada de Messi tanto quanto os adeptos do PSG sejam os responsáveis pela primeira divisão francesa, a Ligue 1, e a Amazon.

"A chegada de Lionel Messi vai aumentar a atração e a visibilidade do nosso campeonato em todos os continentes", afirmou o presidente da Ligue 1, Vincent Labrune, em comunicado na quarta-feira.

"Este acontecimento único é o resultado da estratégia da direção do Paris Saint-Germain, que permitiu ao clube parisiense tornar-se, em 10 anos, um dos maiores franchises do desporto mundial.

"Em nome do futebol profissional francês, quero agradecer ao presidente e diretor executivo do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, por ter tornado este sonho possível", acrescentou Lebrune, que terminou a sua declaração com três palavras: "Messi é mágico!

Nourry considera a contratação uma "grande surpresa" para o futebol francês, mas é certamente bem-vinda, tendo em conta as dificuldades financeiras que o campeonato enfrentou nos últimos 18 meses.

A Ligue 1 não só teve de lidar com as implicações de ser a única das cinco principais ligas da Europa a não poder terminar a época 2019/20 devido à Covid, mas também com o colapso do parceiro de transmissão Mediapro, que pagava quase mil milhões de dólares por ano pelos direitos de transmissão.

Desde então, a Amazon passou a deter a maioria dos direitos de transmissão, cerca de oito jogos por semana, num acordo que, segundo o Financial Times, vale 323 milhões de dólares por época, com a emissora francesa Canal+ a pagar 390 milhões de dólares por época por dois jogos por semana.

"É uma grande oportunidade aproveitada pelo Paris Saint-Germain e espera-se que resulte em muita exposição para a Ligue 1", diz Nourry. "Porque este ano, com o colapso da Mediapro, estamos com cerca de 50% a menos de direitos televisivos em relação ao ano passado.

"Portanto, há muito entusiasmo em França, mas provavelmente não vai impedir que cerca de sete ou oito clubes da divisão esta época não consigam pagar os empréstimos que contraíram durante a Covid-19."

No entanto, Kieran Maguire, autor do livro "The Price of Football", acredita que, embora o PSG vá certamente receber um impulso financeiro com a contratação de Messi, esse não será necessariamente o caso da Ligue 1.

Maguire diz que a falta de competitividade no topo da liga, criada pelo investimento financeiro do PSG neste verão, fará com que o interesse das emissoras "diminua muito rapidamente" e não está convencido de que a contratação de Messi "criará uma longa fila" de pretendentes desesperados por pagar os direitos televisivos.

"O PSG vai beneficiar porque já vimos ontem à noite - 150.000 camisolas vendidas em sete minutos foi o que se disse - por isso vão beneficiar de poder gerar mais dinheiro nos dias de jogo", disse à CNN. "Mesmo que não aumentem o preço dos bilhetes normais, o departamento comercial poderá efetivamente estabelecer o seu próprio preço para os pacotes de hospitalidade.

"Se quiserem entrar neste camarote - se forem uma grande firma de advogados ou contabilistas ou se forem um banqueiro de investimento e quiserem entreter um cliente - temos Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar a liderar a fila. Quanto é que estão dispostos a pagar por isso? Por isso, penso que vão poder aumentar as suas receitas".

Tendo em conta o talento considerável de Messi e o facto de o PSG ter agora o melhor trio de ataque da história, Maguire diz que também parece provável que o clube ganhe mais prémios monetários por chegar às fases finais da Liga dos Campeões.

"Por isso, acho que há muitos benefícios para o clube", explica. "Mas para o futebol francês em geral, sim, haverá um interesse inicial da mídia e um valor de curiosidade ligado à sua contratação, mas se isso se converterá em aumentos significativos no valor de um acordo de transmissão ... não tenho tanta certeza.

