Paris Saint-Germain empata na Liga dos Campeões e especula-se sobre o futuro de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé decidiu ficar no clube, apesar do interesse do Real Madrid, e o internacional francês, Lionel Messi e Neymar começaram a dar nas vistas em campo.

Mas o outono chegou e as coisas já não são tão boas.

Na terça-feira, o clube francês empatou a um golo com o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, num empate a um golo.

No entanto, a especulação não parece ter prejudicado a forma do jogador de 22 anos, que marcou um golo de penálti para a sua equipa e provou ser um perigo constante pela esquerda.

Apesar de ter dominado a posse de bola, o PSG foi prejudicado no segundo tempo por outro pénalti, desta vez cobrado com perfeição por João Mário, do Benfica.

O PSG pressionou em busca de uma vitória que teria garantido um lugar na fase eliminatória do torneio, mas não conseguiu encontrar o avanço - Mbappé pensou que tinha vencido no final, mas seu voleio acrobático estava claramente fora de jogo.O Painel de Observadores Técnicos da UEFA nomeou Mbappé como Jogador da Partida, dizendo que "ele era o único jogador perigoso de Paris graças à sua velocidade e movimento".

Embora o resultado e o desempenho estejam longe de ser um desastre, foi mais um ponto negativo numa semana difícil para o clube, que viu relatos dos principais jornalistas sugerindo que Mbappé estava infeliz no PSG.

Alguns relatos referiam que o avançado estava a pensar numa transferência em janeiro, depois de ter assinado o seu novo contrato há 144 dias.

"Ele sente-se traído pelo clube no sentido em que todas as coisas que o clube lhe prometeu quando assinou o novo contrato até 2025 não aconteceram", disse o especialista em futebol francês Julien Laurens à BBC.

"As promessas de que iriam contratar um novo avançado para que ele pudesse jogar na sua melhor posição, que Neymar não estaria lá e seria vendido, que iriam contratar um defesa-central e que ele estaria no centro do projeto. Tudo isto não aconteceu.

"Sabíamos que havia tensões e agora ele tomou uma decisão e não quer estar lá.

"Ele sente que cometeu um erro ao prolongar o seu contrato e que deveria ter saído no verão, agora está a olhar para a janela de transferências de janeiro para onde poderá ir."

No entanto, o clube negou a especulação e disse que o vencedor do Campeonato do Mundo está feliz onde está.

"Estou com Kylian Mbappé todos os dias. Ele nunca falou em sair em janeiro. Também nunca falou sobre isso com o presidente", disse o diretor desportivo do clube, Luis Campos, antes do jogo de terça-feira.

"Não é uma declaração do jogador, é um rumor".

O advogado de Mbappé não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

Com Messi atualmente de fora por lesão, o clube vai precisar da proeza ofensiva de Mbappé se quiser continuar a sua forma invicta na liga.

A equipa parisiense tem um jogo difícil contra o Marselha no domingo e o clube espera que os rumores sobre a saída de Mbappé tenham diminuído.

Fonte: edition.cnn.com