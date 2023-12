Paris junta-se à lista crescente de cidades francesas que boicotam as zonas de adeptos do Campeonato do Mundo do Qatar

Paris diz que não vai organizar fan zones para o Campeonato do Mundo da FIFA no Qatar, alegando questões sociais e ambientais.

"As nossas razões prendem-se, em primeiro lugar, com as condições ambientais e sociais do evento e este não é o modelo que queremos promover para os grandes eventos em Paris", afirmou Pierre Rabadan, vice-presidente da Câmara Municipal de Paris responsável pelo desporto, na terça-feira,

No entanto, a cidade deixou claro que não se trata de um boicote ao evento em si, nem ao regime do Qatar.

"Não significa que estejamos a apelar ao boicote do evento", acrescentou Rabadan.

No entanto, há quem acuse a cidade de hipocrisia, uma vez que a sua principal equipa desportiva, o Paris Saint-Germain (PSG), é propriedade de uma empresa do Qatar estreitamente ligada ao Estado do Qatar e tem um presidente do Qatar, Nasser Al Khelaifi.

"Sabemos o quanto eles [dirigentes do PSG] trouxeram para o clube e, por conseguinte, também para a cidade", acrescentou Rabadan na sua declaração.

No ano passado, o PSG citou um estudo realizado pelo Centro de Direito e Economia do Desporto, que estimava que o clube da Ligue 1 tinha gerado mais de 182,2 milhões de euros (180,7 milhões de dólares) para a economia da região durante a temporada 2018-2019, além de ajudar a "manter 2.150 empregos equivalentes a tempo inteiro".

"Essas fontes adicionais de renda para a Ilha de França são explicadas em grande parte pelo poder de atração e influência do clube no cenário internacional", disse o autor do estudo, Christophe Lepetit.

"Os jogos do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes tornaram-se um evento obrigatório para muitos visitantes estrangeiros."

Paris junta-se a Estrasburgo, Lille, Rodez, Bordéus, Nancy e Reims no compromisso de não organizar exibições públicas.

"Repito que este não é o julgamento do Qatar, estamos a questionar o modelo deste evento", insistiu Rabadan.

Desde que o Qatar ganhou a candidatura para acolher o Campeonato do Mundo de Futebol, em 2010, mais de 6.500 trabalhadores migrantes morreram no país, segundo o The Guardian

A maioria dos trabalhadores, alegam os autores, estava envolvida em trabalhos perigosos e de baixa remuneração, muitas vezes efectuados sob calor extremo.

O relatório do Guardian não relaciona definitivamente todas as 6.500 mortes com os projectos de infra-estruturas do Campeonato do Mundo, embora um especialista tenha dito ao jornal britânico que era "provável que muitos dos trabalhadores que morreram estivessem empregados" nesses projectos.

A CNN não verificou de forma independente os números do The Guardian.

Os responsáveis pelo Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar estimam um número de mortes muito diferente, dizendo à CNN no ano passado que houve apenas três mortes relacionadas com o trabalho nos estádios e 35 mortes não relacionadas com o trabalho.

Hassan Al Thawadi - o homem encarregado de liderar os preparativos do evento - disse a Becky Anderson, da CNN, que o número de 6.500 do The Guardian era "inerentemente enganador" e carecia de contexto.

Fonte: edition.cnn.com