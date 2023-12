Paris 2024 insiste na construção de uma torre para o local dos Jogos Olímpicos do próximo ano, apesar da oposição

Num comunicado de quarta-feira, os organizadores insistiram que a construção da torre é "a única opção que oferece garantias suficientes para o bom desenrolar da competição e para a segurança dos atletas e de todos os envolvidos".

Teahupo'o é considerado um dos melhores spots de surf do mundo e é a casa das competições da World Surf League (WSL), onde uma estrutura de madeira é normalmente erguida para as competições e depois removida.

No entanto, os organizadores olímpicos dizem que a torre de alumínio - que pesa nove toneladas - é necessária para acolher 40 pessoas que estarão envolvidas no julgamento e na transmissão televisiva da competição no próximo ano.

Na terça-feira, a ISA disse num comunicado que se opunha à construção da torre.

O organismo de surf já tinha manifestado a sua preocupação no início deste mês, depois de uma barcaça - utilizada para construir a torre - ter ficado presa no recife, danificando os corais, o que obrigou à interrupção da construção. Paris 2024 e as autoridades locais disseram na altura que iriam trabalhar para reduzir o tamanho e o peso da torre inicialmente planeada.

O ISA afirmou que, na sequência do incidente, propôs formas alternativas de avaliar o concurso, incluindo "avaliar o concurso à distância, com imagens em direto captadas a partir de terra, água e drones".

No entanto, numa declaração de quarta-feira, Paris 2024 disse que "esta opção já foi revista" e "descartada", citando razões de visibilidade e segurança.

"Embora a solução de julgar a partir de filmagens possa já ter sido utilizada noutras competições internacionais de surf, não era viável em Teahupo'o porque não oferecia garantias suficientes para a arbitragem, cobertura de transmissão e segurança da superfície da água, dadas as características específicas do local", disse o Paris 2024, acrescentando que a proposta de usar uma plataforma temporária para instalar câmaras também foi rejeitada por "razões de segurança".

O comité organizador informou que os trabalhos da nova torre revista já começaram, convidando a ISA "a respeitar a escolha feita pelas partes interessadas locais para esta solução".

Oposição local

A oposição à construção da torre tem sido feroz desde que os planos foram revelados.

Uma petição de residentes e visitantes de Teahupo'o, apelando ao governo para repensar a torre, bem como a perfuração da plataforma e as condutas subaquáticas para a competição de surf, recebeu quase 230 000 assinaturas, e surfistas profissionais como Kelly Slater e Kanoa Igarashi pronunciaram-se sobre a sua construção.

Os activistas e os residentes locais há muito que manifestam a sua preocupação com o impacto da nova estrutura no ambiente.

Astrid Drollet, secretária da associação Vai Ara O Teahupo'o, que está por detrás da petição Save Teahupo'o Reef, disse anteriormente à CNN que a torre de madeira existente "está a ser utilizada há 20 anos e está muito bem conservada".

"Por isso, não entendemos porque é que Paris 2024 e a Polinésia Francesa não estão a usar esta torre durante os quatro dias de competição", disse Drollet, acrescentando que a nova torre "vai causar grandes danos ao ambiente".

Na Polinésia Francesa existem mais de 1.000 espécies de peixes e 150 espécies de corais, de acordo com o conselho de turismo do Taiti. Ameaçados pelos efeitos das alterações climáticas e do turismo de massas, os corais são uma espécie altamente protegida.

No início deste mês, surfistas do sudoeste da França também protestaram contra o desenvolvimento do sítio de Teahupo'o.

