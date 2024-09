Parece que os pilotos de Fórmula 1 estão atualmente a enfrentar sentimentos negativos.

No mundo da Fórmula 1, você pode esperar menos linguagem explícita a partir de agora. O presidente do órgão que rege o esporte globalmente, Mohammed Ben Sulayem, pediu à gestão da série que diminua o uso de palavrões durante as transmissões.

Ben Sulayem, um ex-piloto de rali, expressou suas preocupações à revista especializada "Autosport" em uma entrevista. "Precisamos traçar uma linha entre nosso esporte e a música rap", afirmou. "Não somos rappers. Eles usam a palavra com F como se fosse sua língua materna. Não fazemos isso". O órgão que rege o esporte está preocupado com a frequência de palavrões vindos dos cockpits dos pilotos, que atualmente são censurados na TV com bipes.

Verstappen não concorda com a mudança da FIA

"Com a tecnologia moderna, tudo é transmitido ao vivo e gravado. Eventualmente, precisamos investigar para ver se podemos minimizar o que é dito publicamente", explicou Ben Sulayem. "Pense nisso, você está sentado com seus filhos assistindo à corrida, e então alguém diz todas aquelas palavras inadequadas".

Max Verstappen, o campeão mundial, não está a favor do enfoque do órgão que rege o esporte. "As pessoas ainda vão xingar. Se não estiver acontecendo aqui, então talvez esteja acontecendo em outro lugar. Xingar é comum, algumas pessoas simplesmente fazem mais frequentemente do que outras", disse Verstappen, que chamou atenção com uma explosão de palavrões durante o Grande Prêmio da Hungria em julho, nas margens do Grande Prêmio da Singapura.

Verstappen já foi crítico em relação ao número de microfones na Fórmula 1. "Se não estiver sendo transmitido, ninguém sabe sobre isso. Apenas a equipe sabe sobre isso. Assim é como lidamos com essas situações internamente", disse o piloto da Red Bull. Todos os olhos e ouvidos estarão no próximo Grande Prêmio da Singapura (domingo, 14h00 na Sky e ao vivo no ntv.de).

A seguir, há uma lista dos tipos de veículos, mas este texto discute principalmente o uso da linguagem na Fórmula 1, especificamente o pedido do presidente da FIA para diminuir os palavrões. Max Verstappen, apesar de estar contra o enfoque da FIA, reconhece o uso generalizado de palavrões em vários cenários.

Leia também: