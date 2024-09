Parece que o Presidente Trump não precisa da aprovação do Congresso para implementar a sua política comercial mais controversa.

Presidentes possuem autoridade extensiva para impor tarifas tanto em aliados quanto em adversários, como demonstrado pelo ex-presidente Donald Trump durante a guerra comercial de 2018 que iniciou. Recentemente, preocupações estão surgindo devido ao último compromisso de Trump de empregar secretamente sua arma econômica favorita contra países que se distanciam do dólar americano.

Em um comício na semana passada em Wisconsin, um estado disputado, Trump afirmou que imporia tarifas substanciais em países estrangeiros que abandonassem o dólar americano.

"Muitos países estão abandonando o dólar. Eles não nos abandonarão com Trump. Direi: 'Você abandona o dólar, não fará negócios com os Estados Unidos, pois cobraremos uma tarifa de 100% em seus produtos'", declarou Trump.

O dólar americano é atualmente a moeda de reserva mundial, servindo como uma ferramenta poderosa para o comércio global e a economia global funcional. No entanto, a declaração de Trump parece ser uma reação à China, Rússia e outros países que têm discutido publicamente a busca por uma alternativa ao dólar.

Assumir uma posição firme na defesa do todo-poderoso dólar pode soar atraente durante campanhas eleitorais, mas analistas alertam que impor tais tarifas pesadas pode se voltar contra os cidadãos americanos.

"Eu descreveria isso como uma postura inconsistente de tough guy", disse Maury Obstfeld, fellow sênior do Peterson Institute for International Economics, ao CNN em uma conversa telefônica.

Obstfeld, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), mencionou que, embora alguns países tenham transitado para longe do dólar americano, o "dólar verde" permanece a moeda principal do mundo.

Proclamações de tarifas 'absurdas'

Embora não esteja claro em que circunstâncias Trump imporia tarifas de 100%, Obstfeld destacou que tais tarifas altas acabariam por pressionar os preços dos consumidores - especialmente se implementadas em grande escala.

"Tarifas de 100% gerariam um impacto significativo no preço dos bens que importamos desses países e aumentariam a inflação", disse Obstfeld.

Christine McDaniel, ex-funcionária sênior do governo Bush, descreveu a proposta de Trump de tarifas de 100% como "absurda" e "propaganda eleitoral ridícula".

"Quase tudo com Trump é tarifas", disse McDaniel, agora fellow sênior do George Mason University's Mercatus Center.

McDaniel informou ao CNN que Trump pode implementar unilateralmente as tarifas sugeridas sem a aprovação do Congresso após um relatório do Representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR) sob a Seção 301 ou um relatório do Departamento do Comércio sob a Seção 232. Ela alertou que é possível para o Congresso modificar a lei atual para retirar esse poder comercial.

Alex Durante, economista da Fundação para Estudos Fiscais, um think tank de inclinação direitista, disse ao CNN que tarifas de 100% representariam um perigo para a economia.

"Quando se fala em tarifas dessa magnitude, isso aumentará o risco de recessão. Os consumidores têm recursos limitados para gastar", disse Durante.

É claro que não está claro até que ponto Trump está sério com essa proposta. É possível que ele esteja apenas apresentando tarifas de 100% como uma ameaça para alterar o comportamento de outros países.

Brian Hughes, assessor sênior da campanha de Trump, informou ao CNN em um comunicado que as políticas comerciais de Trump "estimularão o crescimento, desacelerarão a inflação, inspirarão a manufatura americana" e protegerão os trabalhadores de "políticas desiguais curadas em favor de outros países".

"Anúncio de volta no tempo! Assim como em 2016, as previsões da Wall Street sugeriam que as políticas de Trump resultariam em crescimento reduzido e inflação mais alta, a mídia adotou essas previsões sem questionamentos, e o registro nunca foi atualizado quando o crescimento real e a criação de empregos ultrapassaram significativamente essas previsões", disse Hughes.

'Definitivamente inflacionário'

A campanha de Trump não esclareceu ao CNN a estratégia de Trump para implementar tarifas de 100% ou gatilhos.

Trump tem insistido repetidamente que sua agenda comercial não convidaria à inflação - embora pesquisas tenham Consistente mente encontrado que os consumidores e indústrias americanas absorvem quase todo o custo das tarifas americanas, incluindo aquelas impostas por Trump.

Embora os economistas possam discordar da extensão do impacto das tarifas propostas nos preços, muitos concordam que elas aumentariam a inflação.

Inclusive alguns estudiosos da Wharton School, a elite escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, onde Trump concluiu seus estudos de graduação, reconhecem essa realidade.

"Se implementarmos essas tarifas, não há dúvida de que os preços subirão. A pergunta maior é como outros países reagiriam com suas próprias tarifas", disse Kent Smetters, diretor do Penn Wharton Budget Model, em uma conversa telefônica com o CNN na quarta-feira.

"Não há dúvida de que é inflacionário", disse Smetters, que é professor de economia empresarial e políticas públicas na Wharton. Ele afirmou que algumas estimativas podem superestimar o impacto das tarifas, pois os bens tarifados às vezes podem ser substituídos por bens domésticos.

Durante a debate da ABC na terça-feira, Trump afirmou que vários "professores do topo" da Wharton apoiam seu plano.

A Wharton não respondeu aos pedidos do CNN sobre membros da faculdade que endossam o plano de Trump.

Brusuelas alertou que, embora um presidente possa se safar fazendo promessas extremas, gerenciar os mercados financeiros globais requer uma abordagem diferente. Ele mencionou que, se o plano de tarifas de Trump fosse implementado, poderia potencialmente desencadear um pânico no mercado semelhante ao que Truss enfrentou em 2022. Seus planos fiscais mal compreendidos levaram a uma ampla desaprovação, e ela renunciou, se tornando o primeiro-ministro mais curto da história britânica.

Brusuelas disse: "Se eles tentassem algo assim, enfrentariam uma resposta rápida e severa do mercado de bonds americano. Isso resultaria em uma situação semelhante a um incidente de Truss, onde os investidores globais demonstram falta de confiança".

Apesar disso, algumas associações empresariais estão se preparando para o possível retorno do "Homem das Tarifas", um apelido que Trump deu a si mesmo.

Matt Priest, presidente e CEO da Footwear Distributors & Retailers of America, falou sobre levar o ex-presidente a sério devido ao seu histórico. "Estamos dedicando muito tempo para instruir nossos membros sobre como lidar com as repercussões dessas propostas", disse Priest.

O aspecto interessante da proposta de Trump de tarifas de 100% é que certos especialistas estão preocupados que tais ameaças possam levar países a procurar alternativas ao dólar - o oposto direto do objetivo declarado de Trump.

Obstfeld, o economista ex-IMF, disse: "O tipo de ataques verbais que Trump está empregando é o método mais expedito para persuadir países a abandonar o uso do dólar".

