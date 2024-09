Parece que a DB Schenker está pronta para adquirir a DSV, a grande empresa de logística dinamarquesa.

Parece que a luta pela aquisição da Schenker, principal impulsionadora de receitas da Deutsche Bahn, chegou ao fim. Relatos sugerem que o acordo não deve favorecer o candidato preferido do Verdi. Há preocupações com possíveis demissões de empregos.

Cirandas falam que a competição para adquirir a divisão de logística da Deutsche Bahn, a Schenker, está encerrada. A renomada empresa internacional de logística, Schenker, estaria rumando para a dinamarquesa DSV por aproximadamente 14 bilhões de euros, de acordo com informações obtidas de órgãos governamentais e fontes corporativas que conversaram com a agência de notícias Reuters. Espera-se que um contrato preliminar seja assinado em breve, possivelmente na sexta-feira. No entanto, o acordo depende da aprovação dos conselhos de supervisão. O conselho de supervisão da ferrovia marcou uma reunião extraordinária para esse fim.

Caso o acordo seja concretizado, a DSV superaria o outro concorrente, o fundo financeiro CVC. Um porta-voz da Deutsche Bahn se recusou a comentar esses relatórios. Enquanto isso, a DSV optou por não comentar especulações da indústria.

Desde a semana passada, a DSV é a favorita para adquirir a Schenker. Ambas as partes apresentaram ofertas de cerca de 14 bilhões de euros pela propriedade de 100%. Segundo fontes, a oferta da DSV seria ligeiramente mais alta. Na última sexta-feira, o comitê responsável pela venda da Schenker se reuniu para discussão. De acordo com fontes, houve uma inclinação em direção à DSV após a reunião. O comitê é composto por secretários ministeriais do governo de coalizão.

Preocupações do Verdi

O sindicato Verdi, que representa os empregados da Schenker na Alemanha, expressou preocupações com a DSV. Eles acreditam que um maior número de empregos poderia estar em risco se a Schenker passar para a propriedade dinamarquesa, em oposição ao controle do CVC. Eles esperam locais duplos aumentados sob a DSV e já testemunharam reduções significativas da força de trabalho em aquisições anteriores.

Fontes revelaram que a DSV rebateu com o próprio argumento: a perda de empregos esperada seria limitada a um máximo de 1.000 no curto prazo, enquanto as organizações fundidas empregariam mais pessoas no longo prazo.

A ferrovia busca se livrar da Schenker em um esforço para se concentrar em seu negócio doméstico em declínio na Alemanha e reduzir sua dívida de mais de 30 bilhões de euros. No entanto, a Schenker tem sido o maior contribuinte para a receita da ferrovia por muito tempo.

Dadas as negociações em andamento, se as Ferrovias Alemãs decidirem vender a Schenker para a DSV, isso pode potencialmente levar a preocupações entre os membros do sindicato Verdi, que temem um aumento nas demissões em comparação com se a Schenker estivesse sob o controle do CVC. Além disso, as Ferrovias Alemãs poderiam encontrar-se em uma posição financeira mais forte se a venda da Schenker ajudar a reduzir sua extensa dívida e concentrar-se em seu negócio doméstico.

