Paragem da demonstração em Wall Street e hipótese relativa a ajustamentos de taxas de juro

A Fed vai diminuir as taxas de juro em Novembro? Esta pergunta deixa os investidores à beira do assento, levando a ações cautelosas na segunda-feira. Os relatórios econômicos que virão podem oferecer novas perspectivas.

Na Wall Street, o Dow Jones manteve um ritmo estável no início da semana. O índice padrão dos EUA permaneceu essencialmente inalterado em 42.330,15 pontos. O Nasdaq, focado em tecnologia, aumentou 0,4 por cento para 18.189,17 pontos, e o amplo S&P 500 também viu um aumento de 0,4 por cento para 5.762,48 pontos.

De acordo com Robert Conzo, da Wealth Alliance, "O mercado aproveitou o fim de semana para digerir e compreender que uma redução de 0,5 por cento é basicamente admitir um problema." Ele sugeriu, "Devemos reduzir as taxas de forma mais gradual." A recente alta de 0,5 por cento nas taxas de juros pelo banco central dos EUA, que havia impulsionado os preços, foi a causa disso.

Os investidores agora aguardam ansiosamente novos dados econômicos para determinar se a Fed planeja outra redução de 0,5 por cento nas taxas de juros em Novembro. Uma taxa de inflação abaixo do esperado havia estimulado especulações entre os investidores sobre cortes adicionais nas taxas.

A atenção estará voltada para os dados de emprego dos EUA na sexta-feira, bem como para os dados de payroll do setor privado da ADP no meio da semana. Sinais sobre a trajetória das taxas da Fed podem surgir já na segunda-feira à noite, quando o presidente da Fed, Jerome Powell, falará em uma conferência financeira em Nashville, Tennessee.

Ações de carros despencam

No reino das ações individuais, as montadoras americanas Ford e General Motors caíram cerca de 3 por cento após a Stellantis ter retirado suas previsões anuais. A empresa franco-italiana luta com estoques excessivos nos EUA e uma demanda global enfraquecida por carros. As metas de receita retiradas fizeram as ações da Stellantis caírem cerca de 15 por cento. A fabricante de carros esportivos britânica Aston Martin também reduziu suas projeções e citou cadeias de suprimento disruptivas, entre outros motivos. As ações da Aston Martin mergulharam cerca de 25 por cento. As ações automobilísticas também foram entre os maiores perdedores do Dax.

Por outro lado, um relatório da mídia sobre negociações com o fundo de hedge de Nova York Glenview deu um impulso às ações da CVS Health. As ações do prestador de serviços de saúde dos EUA em dificuldades subiram cerca de 2 por cento. De acordo com o Wall Street Journal, Glenview se reunirá com a direção da CVS na segunda-feira para discutir estratégias para aprimorar as operações.

Os investidores observam de perto os preços das ações das principais empresas, à espera de novos dados econômicos para avaliar os potenciais movimentos das taxas de juros da Fed em Novembro. Se a Fed decidir reduzir as taxas de juros, isso pode ter um impacto positivo nos preços das ações que foram afetados pelo aumento anterior das taxas de juros.

Os preços das ações de várias empresas automobilísticas, como Ford, General Motors, Stellantis e Aston Martin, foram impactados por vários fatores do mercado, levando a flutuações significativas em seus preços de ações.

