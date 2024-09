Palma enfrenta repercussões: redução do engano no Ballermann

Há algum tempo, o problema da "declínio das praias" tem sido preocupante, até mesmo em lugares como Mallorca, onde as áreas costeiras estão encolhendo. Tanto os moradores locais quanto os turistas têm se manifestado sobre a alta congestionamento das praias. Em resposta, a prefeitura de Palma revelou alguns planos.

Nos verões futuros, o número de espreguiçadeiras e guarda-sóis disponíveis para aluguel nas praias de Mallorca será reduzido. A municipalidade de Palma, que supervisiona o famoso resort costeiro de S'Arenal e seu famoso Ballermann, planeja reduzir o aluguel de espreguiçadeiras e guarda-sóis em suas cinco praias. Esta redução do espaço das praias levou ao superlotamento, um problema notado tanto por turistas quanto por moradores, de acordo com a prefeita Mercedes Celeste, que foi citada no "Diario de Mallorca" e na estação de rádio espanhola "Cadena Ser".

As licenças existentes para locadores foram emitidas há muitos anos, quando as praias de Palma eram maiores, como revelou o político da prefeitura responsável pelos assuntos internos e finanças, que também é o porta-voz. "Hoje, a costa é dramaticamente diferente do que era há 10, 20 ou 30 anos", ela afirmou. "Há menos areia do que antes."

A prefeitura está preparando novos editais com base na costa atual, de acordo com Celeste. Em colaboração com outras autoridades e instituições, não apenas o problema do superlotamento será abordado, mas também outros assuntos, como a melhoria do acesso às praias.

Mudança climática e construção

O "declínio das praias" tem sido uma preocupação de longa data, não apenas em Mallorca. Em várias regiões costeiras, como na Califórnia e na Flórida, na Turquia, no Brasil e na Gold Coast, na Austrália, as praias estão desaparecendo. Os especialistas atribuem isso à construção direta das linhas costeiras até à praia, com a ausência das dunas protetoras que impedem a erosão do vento e do mar.

Um dos fatores, de acordo com os especialistas, é a mudança climática. Sob a influência da mudança climática e do aumento do nível do mar, "metade das praias de areia do mundo pode desaparecer até o final do século", de acordo com um estudo publicado na revista "Nature Climate Change".

