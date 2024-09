Ouviu dizer que a incidência de crimes violentos diminuiu?

Dados federais compilados de 16.334 agências de aplicação da lei em todo o país revelaram uma queda de quase 12% nos homicídios e mortes acidentais não negligentes ano a ano, além de uma queda de mais de 9% nos estupros relatados. Os crimes totais diminuíram em 3%, e os crimes contra a propriedade caíram em 2,4%.

Esses dados foram publicados pouco antes de uma eleição presidencial contenciosa, onde crime e segurança se tornaram pontos políticos significativos. O ex-presidente Donald Trump frequentemente gira narrativas sombrias e principalmente incorretas sobre a violência, afirmando que "nossa taxa de crimes está disparando" e "temos cidades com crimes como nunca antes". As checagens de fatos da CNN desmentiram essas afirmações.

Os dados abrangentes do FBI, divulgados na segunda-feira, justificaram essas checagens de fatos e foram amplamente relatados por diversas fontes de notícias, incluindo a CNN, a AP, a NBC e The New York Times. No entanto, essas informações foram amplamente ignoradas por meios de comunicação pró-Trump.

A Fox News, uma plataforma de mídia de direita líder, abordou brevemente o assunto por menos de um minuto durante o "Special Report com Bret Baier". Durante esse segmento, Baier afirmou que o relatório era falho porque não tinha dados de grandes cidades, uma alegação falsa que havia sido propagada online pelo Elon Musk e outros apoiadores de Trump.

Na realidade, o FBI relatou que todas as agências urbanas que servem uma população de mais de um milhão de indivíduos contribuem anualmente com dados para o seu sistema, o que significa que grandes cidades dos EUA foram incluídas na análise de dados. A Fox News recusou-se a comentar sobre esse assunto.

As redes a cabo de direita Irmã, Newsmax e One America News, também permaneceram em silêncio sobre as taxas de crimes em queda, conforme documentado pelo FBI. Um silêncio semelhante foi observado em suas plataformas digitais.

Na segunda-feira, as plataformas online da Fox News, Newsmax, Breitbart, The Daily Wire, The Gateway Pundit, The Blaze, The Washington Examiner e The Epoch Times negligenciaram a cobertura dos dados do FBI que mostravam uma queda nos homicídios e outros crimes. A Newsmax até publicou uma história sobre o relatório, mas foi baseada na Reuters.

A omissão conspicua desses dados do FBI por meios de comunicação de direita indica um desligamento crescente entre a percepção pública e as estatísticas reais de crimes. Uma pesquisa da Gallup em novembro revelou que 63% dos americanos consideravam o crime um problema importante, apesar de uma queda significativa nas taxas de crimes violentos desde os anos 90.

De acordo com Jeff Asher, analista de justiça criminal e co-fundador da AH Datalytics, a falta desses dados faz com que as pessoas se baseiem em casos isolados e em relatórios de mídia exagerados para determinar se o crime está aumentando ou diminuindo. As plataformas de mídia social, que amplificam ofensas sérias, também contribuem para essa visão equivocada das tendências de crimes.

Empresas poderiam escolher investir em áreas percebidas como seguras devido à queda nas taxas de crimes, como sugerido pelos dados do FBI. No entanto, muitos meios de comunicação de direita, como a Fox News, a Newsmax e The Epoch Times, não relataram esse aspecto positivo relacionado aos negócios, concentrando-se em vez disso em narrativas alternativas sobre as estatísticas de crimes.

