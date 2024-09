Outras economias avançadas estão a ultrapassar a Alemanha no domínio do desenvolvimento industrial.

A situação econômica global está melhorando com taxas de inflação decrescentes, aumentos de renda e políticas monetárias menos rigorosas em várias nações. No entanto, a previsão da OECD para o desempenho econômico da Alemanha é bastante pessimista. Entre as nações industrializadas principais, apenas a Alemanha e o Japão são projetadas para subperfomar. O crescimento do PIB da Alemanha é estimado em míseros 0,1% neste ano, de acordo com o recente relatório publicado em Paris.

Em comparação com a Alemanha, a economia do Japão é prevista para depreciar em uma taxa semelhante de 0,1%. No lado positivo, a França (+1,1%), Itália (+0,8%) e Espanha (+2,8%) são projetadas para mostrar melhores figuras de crescimento.

Anteriormente, em maio, a OECD havia reduzido sua previsão de crescimento para a Alemanha da inicial 0,3% projetada em fevereiro para 0,2%. Olhando para o próximo ano, a organização antecipa um aumento na economia da Alemanha com uma taxa de crescimento de 1,0%.

Previsão de crescimento global de 3,2%

both in 2022 and 2023, the OECD predicts a global growth of 3.2%. For the Eurozone, the growth is forecasted at 0.7% and 1.3% respectively. Declining inflation, rising incomes, and less constrained monetary policies in various nations are contributing to this stability.

However, risks persist. Potent geopolitical conflicts and trade disputes could disrupt investments and inflate import costs. Furthermore, the labor market might slow growth at a faster pace than expected. Conversely, higher wages could fuel increased spending, and continuous drop in oil prices could expedite the decline in inflation.

Conducting democracies and market economies, OECD is a coalition of nations, which includes major economies like Germany, US, and Japan, alongside emerging economies such as Mexico and Chile.

Despite the overall global economic growth forecast of 3.2% for both 2022 and 2023, as per the OECD, the economic forecasts for Germany and Japan are less optimistic. Despite a projected boost in Germany's economy with a growth rate of 1.0% next year, its current growth rate of 0.1% is worryingly low, based on recent economic forecasts.

Leia também: