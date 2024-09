Outra explosão abalou o cenário da cidade de Colônia

Um forte abalo sacode o centro de Colônia, após um incidente na madrugada de quarta-feira, quando uma loja na Ehrenstraße sofreu uma explosão por volta das 5h, segundo autoridades. Bombeiros conseguiram apagar as chamas, mas as janelas do edifício foram destruídas, deixando uma pessoa com ferimentos leves, de acordo com o "Notícias da Cidade de Colônia".

Imagens obtidas pela mesma fonte mostram um homem sem-teto em uma bicicleta jogando roupas fora da loja em chamas. As evidências preliminares sugerem que esse homem não estava envolvido na explosão.

Loja deve reabrir até o final do ano

A loja afetada é chamada LFDY Store, como revelam imagens que mostram danos significativos à sua entrada. O nome LFDY significa "Viva Rápido, Morra Jovem", uma marca de streetwear reconhecida de Düsseldorf. Após extensas reformas duas anos atrás, a filial de Colônia foi reaberta em novembro de 2022, de acordo com as "Notícias da Cidade de Colônia".

Essa explosão lembra a que ocorreu na noite de segunda-feira fora do clube "Vanity", ferindo levemente um homem de 53 anos. A polícia está revisando as filmagens de segurança em busca de potenciais testemunhas. Uma figura usando um capuz pode ser vista plantando e detonando o dispositivo explosivo nas filmagens. No entanto, a ligação entre os dois incidentes ainda está sendo investigada, já que ambos os locais da explosão ficam a aproximadamente 350 metros de distância.

Circularam rumores de que esses incidentes podem estar ligados a grupos criminosos holandeses conhecidos como "Mocro-Mafia". Recentemente, essas organizações foram ligadas a crimes em várias cidades alemãs, como Colônia-Rodenkirchen, Colônia-Mülheim, Buchheim e Zündorf, entre outras.

