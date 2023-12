Ousmane Dembéle: A época dececionante da estrela francesa no Barcelona chegou ao fim?

Na sequência da surpreendente saída de Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona gastou mais de metade do valor recorde mundial que recebeu pelo adolescente que estava a incendiar a Bundesliga.

O Barça terá pago uma taxa recorde de 105 milhões de euros (119 milhões de dólares) por Dembélé em 2017, com o negócio a subir potencialmente para 140 milhões de euros (158,5 milhões de dólares), e o francês terá um salário de cerca de 20 milhões de euros (22,5 milhões de dólares) por ano.

Mas, em vez de encher os sapatos de Neymar, Dembélé tornou-se - talvez injustamente - um símbolo da má gestão financeira do clube catalão numa era que viu o clube regredir de candidato à Liga dos Campeões para participante da Liga Europa.

O tempo de Dembélé no clube parece estar a chegar ao fim - e não é um fim que nenhuma das partes teria previsto há cinco anos.

O jogador de 24 anos tem apenas seis meses de contrato, mas a precária situação financeira do Barcelona significa que o clube preferiria que ele saísse durante a janela de transferências de janeiro, já que continua com dificuldades para contratar novos jogadores.

Na quinta-feira, o Barça divulgou uma entrevista com seu diretor de futebol, Mateu Alemany, que disse que Dembélé "deve sair imediatamente" depois que o jogador e seus agentes rejeitaram inúmeras ofertas para ficar durante meses de negociações.

"Começámos a conversar com Ousmane e os seus agentes por volta de julho", disse Alemany. "Durante este tempo, em seis ou sete meses, falámos, dialogámos, o Barcelona fez várias ofertas para procurar uma forma de o jogador ficar connosco.

"Essas ofertas foram sistematicamente rejeitadas pelos seus agentes. É evidente que o jogador não quer ficar no Barcelona e não está comprometido com o projeto futuro do clube.

"Foi-lhe comunicado e aos seus agentes que deve sair imediatamente. A consequência desportiva de tudo isto, avaliada pela equipa técnica e pelo treinador, é que não queremos jogadores que não estejam comprometidos com o projeto".

No entanto, Dembélé respondeu com uma declaração na quinta-feira, insistindo que ainda está à disposição do treinador Xavi e disse que não iria "ceder à chantagem".

Dembélé diz que passou quatro anos sem justificar nada do que leu e diz que suportou "rumores" e pessoas "mentindo descaradamente" sobre ele.

"Isso acaba hoje", escreveu. "A partir de hoje, vou responder com sinceridade, sem ceder a chantagens. Tenho 24 anos e, como qualquer homem, tenho defeitos e imperfeições. Já vivi momentos complicados, lesões, a Covid afectou-me.

"Proíbo qualquer pessoa de dar a impressão de que não estou envolvido no projeto desportivo. Proíbo qualquer pessoa de me atribuir intenções que nunca tive. Proíbo qualquer pessoa de falar por mim ou pelos meus agentes, em quem confio plenamente.

"Ainda sob contrato, estou totalmente envolvido e à disposição do meu clube e do meu treinador. Sempre dei tudo pelos meus colegas de equipa, pelos sócios... não é agora que isso vai mudar."

Os problemas do Barça fora de campo foram agravados por uma derrota no prolongamento frente ao Athletic Bilbao nos oitavos de final da Taça do Rei, na quinta-feira, acabando com a última hipótese de a equipa ganhar realisticamente qualquer troféu esta época.

Na verdade, um troféu só serviria para tapar as fendas do clube.

Se a chegada de Dembélé aos blaugranas era suposto assinalar uma nova era, a sua saída também o será. No entanto, será preciso muito mais do que a saída de um jogador infeliz para que este clube recupere a sua antiga glória.

