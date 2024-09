Ostrava afunda: barragem rompe na terceira maior área urbana da República Checa

14:33 Ostrava Amplia Evacuações de Emergência por Inundações

Devido ao perigo iminente de inundações, as evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa. "Há aparentemente rompimentos em várias áreas de diques", disse o Ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Residentes foram evacuados parcialmente usando botes infláveis. Estimativas sugerem que cerca de 100 metros cúbicos de água estão fluindo através desses rompimentos por segundo. Estão sendo feitos esforços para preencher as lacunas com pedras. Ostrava, lar de aproximadamente 285.000 pessoas, fica na interseção de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade industrial fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O tráfego de trem para Ostrava e mais adiante em direção à Polônia foi completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em Bohumin, vizinho, as redes de energia e móvel caíram devido às inundações. O fornecimento de água falhou em muitas áreas.

12:33 Chuvas Recordes na Cidade Checa: 420 Litros por Metro Quadrado

As chuvas da depressão "Anett" são massivas: desde sexta-feira, aproximadamente 450 litros de chuva por metro quadrado caíram em Serec, uma cidade na República Checa perto da fronteira com a Polônia. Este é o maior registro de chuvas nos últimos dias, segundo o especialista em clima do ntv.de, Oliver Scheel. Na Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera com um total de 320 litros em quatro dias. Na Áustria, 364 litros caíram na região de St. Pölten e 369 litros em Lilienfeld. Em Viena, foram medidas 279 litros, mas as estações de medição falharam mais tarde, então os valores exatos estão Currently unavailable. Na Polônia, as maiores chuvas caíram em Katowice, com um total de 200 litros.

12:25 Romênia: Seis Mortes por Inundações na Região dos Cárpatos

Chuvas pesadas e inundações severas resultaram em pelo menos seis mortes na região dos Cárpatos, na Romênia. As regiões de Galati, Vaslui e Iasi, no leste do país, foram particularmente afetadas. Cerca de 300 pessoas tiveram que ser evacuadas, e aproximadamente 6.000 casas de fazenda foram inundadas. As vítimas são principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de enchente permanecerá em vigor até o meio-dia. Vilas remotas são tipicamente as mais afetadas pelas águas da enchente. Pessoas procuraram refúgio em telhados para evitar serem arrastadas pelas enchentes. Centenas de bombeiros foram enviados.

11:59 Inundações na Saxônia: Nível do Elba Supera o Segundo Nível de Alerta

As águas das inundações na Saxônia continuam a subir. De acordo com o centro de controle de enchentes do estado, o nível em Dresden era de 5,62 metros na manhã de segunda-feira. O segundo nível de alerta foi emitido na noite de domingo. A marca para o terceiro nível de alarme, que está em seis metros, é esperada para ser ultrapassada na terça-feira de manhã cedo. O nível do Elba em Dresden pode continuar a subir até a quarta-feira à noite e atingir seu pico. Em Schönau, na fronteira com a República Checa, o terceiro nível de alarme foi ativado com um nível de água do Elba de 6,13 metros. O centro de controle de enchentes prevê que os níveis de água cairão novamente no Neisse em Görlitz. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de pico.

11:33 Áustria: Duas Vidas a Mais Levadas pelas Inundações

Na Áustria, mais duas vidas foram levadas pelas inundações, de acordo com relatórios policiais. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas respectivas casas em comunidades em Baixa Áustria, confirmaram as autoridades. Ambos os homens foram vítimas das águas da enchente dentro de suas casas. No domingo, um bombeiro também perdeu a vida enquanto bombeava uma adega. As condições climáticas extremas persistiram na Áustria oriental devido à chuva contínua nos últimos dias. Mais de 1.800 edifícios já foram evacuados e numerous roads are closed due to flooding.

11:01 Wroclaw Emitiu Alerta de Inundação

Após tempestades severas e inundações no sudoeste da Polônia, a cidade de Wroclaw (Breslau) na Baixa Silésia está se preparando para uma onda de enchente iminente. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um alerta de enchente para a cidade no rio Oder. As medidas incluem monitoramento 24 horas por dia dos diques, controle e proteção dos canais e fechamento das passagens dos diques, como afirmou Sutryk em um vídeo no Facebook. A onda de enchente é esperada para chegar a Wroclaw na quarta-feira. Anteriormente, as previsões sugeriam que Wroclaw não seria tão severamente afetada, mas essas foram revisadas desde então. Embora a enchente não seja esperada para atingir a altura da enchente do Oder de 1997, que submergiu um terço da cidade, Sutryk enfatiza que a infraestrutura hoje está em melhor condição, com novos diques, bacias de retenção e polders. Ele espera que as águas da enchente não ultrapassem as defesas da cidade.

10:35 Governadora sobre Situação de Inundações: "Ainda Crítica" Apesar de uma breve pausa na chuva, a situação de enchentes no leste da Áustria continua grave. A governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, afirma: "Não acabou, ainda é crítica, ainda é intensa". Na segunda-feira, podem cair cerca de 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas áreas. As autoridades estão preocupadas com a estabilidade das barragens, alertando para um alto risco de rompimento. A vida pública está praticamente paralisada, com mais de 200 estradas bloqueadas, quase 1800 edifícios evacuados e muitos estudantes e crianças de jardins de infância ficando em casa. Cerca de 3500 famílias ainda estão sem energia. A extensão total dos danos é difícil de quantificar no momento. "Ajuda será fornecida a todas as vítimas de enchentes", afirma a governadora. Nas últimas dias, algumas áreas da Baixa Áustria receberam até 370 litros de chuva por metro quadrado - muito além da média mensal típica.

10:10 Pouco antes do Nível de Alerta Três: Níveis do Rio Elba Continuam a Aumentar Em Saxônia, os níveis do rio Elba continuam a subir. De acordo com informações do centro de enchentes do estado, o nível em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã. É esperado que ultrapasse a marca de 6 metros mais tarde hoje, acionando o terceiro nível de alerta, que pode resultar no alagamento de áreas habitadas. O nível em Schöna na Elba perto da fronteira com a República Checa já atingiu o nível três, com uma leitura de 6,09 metros. O Neiße Lausitzer em Görlitz perto da fronteira polonesa também está no nível de alerta três, com uma leitura de 5,56 metros, a poucos centímetros do nível quatro. Um trecho da rodovia federal B99 em Görlitz foi fechado por motivos de segurança, confirmou um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o estágio três aqui é de 4,80 metros.

09:49 Inundações do Século na República Checa: Homem Afoga-se em Águas de Enchente O primeiro óbito relacionado às enchentes na República Checa foi registrado. As autoridades também relataram pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem afogou-se no rio Krasovka no distrito de Bruntál da Morávia-Silésia, conforme anunciado pelo presidente da polícia Martin Vondrasek na rádio pública. Entre os desaparecidos estão três pessoas cujo carro mergulhou em um rio caudaloso perto de Jeseník na cadeia montanhosa Hrubý Jeseník. Nenhum sinal do veículo foi encontrado. Outras pessoas caíram em rios como o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso perto da fronteira polonesa também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, descreve o evento como uma "inundação do século", sugerindo que ela ocorre estatisticamente uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, outros países da UE também documentaram mortes por enchentes (consulte a entrada 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Cai no Rio Neiße em Görlitz Uma mulher caiu no rio Neiße enquanto verificava o nível da água em Görlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, a mulher caiu na beira da água perto do Parkhotel Merkur e foi levada cerca de 700 metros rio abaixo antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmuhle. Ela está sendo tratada por hipotermia em um hospital.

09:00 THW se Preparando para Operações em Grande Escala nos Rios Elba e Oder A Agência Federal Alemã para Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais enchentes no leste da Alemanha. "Estamos nos preparando para enviar mais pessoal para os rios Elba e Oder, se necessário", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no ZDF "Morning Magazine". Voss sugere que as pessoas nas áreas afetadas preparem um kit de emergência básico. Voss destaca que a Alemanha teve sorte até agora, mas alerta que os rios Elba, Neiße e Oder são previstos para inundar mais tarde nesta semana. No fim de semana, a THW já havia enviado cerca de 140 pessoal para a Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss destaca que esta é a quarta situação de enchentes importante na Alemanha este ano. Ele enfatiza a importância de estar preparado e investir em equipamentos. "Eventualmente, esses são gastos de adaptação às mudanças climáticas", diz Voss.

08:43 Gabinete Polonês Discute Estado de Emergência O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, convocou uma reunião de crise do seu gabinete na segunda-feira de manhã devido às enchentes graves no sudoeste da Polônia. Ele redigiu um decreto declarando estado de emergência, que o gabinete deve aprovar. A chuva persistente desencadeou enchentes no sudoeste da Polônia, afetando principalmente a cidade de Nysa na região de Opole perto da fronteira com a República Checa. As águas das enchentes do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, inundaram a sala de emergência do hospital local, como relatado pela agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera: Mais Chuvas e Aumento dos Níveis de Água EsperadosA situação das enchentes em certas partes da Baviera continua tensa, com mais chuvas previstas para a próxima semana. O posto de comando central não relatou nenhuma mudança significativa durante a noite. No entanto, ainda não há sinal de alívio: o Serviço de Informações sobre Inundações (HND) prevê um aumento adicional dos níveis de água, principalmente ao longo do Danúbio em Passau, do Vils em Vilshofen e do Isar em Munique. Melhorias são esperadas a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico da Alemanha (DWD) prevê chuvas contínuas dos Alpes às encostas, com potenciais precipitações de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em áreas específicas.

07:32 República Checa: Sem Alívio à Vista – Níveis de Água PersistentesNão há sinais de abrandamento nas áreas atingidas por enchentes e inundações na República Checa. O fluxo de enchentes do rio Morava chegou a Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, de acordo com a agência de notícias CTK, com várias ruas submersas debaixo d'água. As autoridades locais pediram ao público que evite atrapalhar os serviços de emergência. "Esperamos um aumento adicional do nível de água do rio nas próximas horas", alertou o prefeito nas redes sociais.

07:03 Colapso de Barragem: Inundações Desastrosas na PolôniaOs temores aumentam na Polônia após o colapso de uma barragem, à medida que as inundações devastadoras avançam em direção à região em torno do Rio Glatzer Neiße. Imagens mostram a força das águas da enchente.

06:40 Inundações na Europa: Mortes na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Checa enfrentam as consequências de enchentes equivalentes a um século, e a situação é grave na Baixa Áustria após chuvas pesadas. Várias vidas foram perdidas em vários países europeus devido às inundações: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

06:12 Evacuações Devidas a Inundações na República ChecaTempestades históricas resultaram em inundações catastróficas em cidades como Jeseník nas Montanhas Hrubý Jeseník e Krnov na fronteira com a Polônia. Jeseník exigiu operações de resgate urgentes por barco e helicóptero para centenas de pessoas. Após a retirada das águas da enchente, havia risco de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros Presos em Navio de Cruzeiro no Rio Danúbio em Viena

Devido a chuvas pesadas que resultaram em significativas inundações no Danúbio, os passageiros de um cruzeiro fluvial suíço em Viena não podem desembarcar. Aproximadamente 100 passageiros e 40 membros da tripulação a bordo do "Thurgau Prestige" estão atualmente impedidos de deixar o navio, que está amarrado à margem, de acordo com a emissora suíça SRF, citando a agência de viagens Thurgau Travel. Os passageiros não podem desembarcar devido à passarela inundada que leva ao cais. De acordo com fontes de mídia, outros navios de cruzeiro em Viena também estão presos. A Thurgau Travel afirmou que as autoridades locais determinarão se e quando os passageiros poderão desembarcar. Os passageiros foram informados de que devem permanecer a bordo até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" estava programado para viajar de Linz para Budapeste e voltar, mas agora está preso em Viena.

A tempestade "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", trouxe chuva torrencial e inundações à Polônia, República Checa, Áustria e Romênia. Pelo menos oito vidas foram perdidas.

Baviera é uma região adjacente à República Checa, conhecida por sua cerveja e paisagens pitorescas. Devido à chuva persistente e ao aumento dos níveis de água na Alemanha, as autoridades da Baviera emitiram alertas de enchentes e esperam aumentos adicionais nos níveis de água, especialmente ao longo do Danúbio em Passau, do Vils em Vilshofen e do Isar em Munique.

Em um esforço para fornecer alívio às áreas afetadas, a Baviera's Agência Federal de Assistência Técnica (THW) está se preparando para enviar pessoal adicional aos rios Elba e Oder, se necessário. A THW já派遣了约140人前往巴伐利亚和萨克森,包括德累斯顿的卡罗拉桥倒塌现场。

