Os Yankees de Nova Iorque não conseguem garantir o campeonato do Leste da Liga Americana, mas o Aaron Judge continua a bater recordes.

Depois de ficar atrás por 3-0 no primeiro inning, os Orioles pareciam estar em uma situação difícil, mas permaneceram imperturbáveis. No final do nono, os Yankees começaram sua reação, com Juan Soto trazendo Anthony Rizzo para casa, reduzindo a vantagem de Baltimore para 9-4. Judge aproveitou esse momento com uma home run de três pontos, sua 57ª da temporada na MLB, deixando o placar em 9-7.

Em uma tentativa de garantir a vitória, os Orioles substituíram Matt Bowman por Keegan Akin. A tática provou ser bem-sucedida, já que eles conseguiram fechar o jogo contra seus rivais de divisão.

Despite a derrota, a sequência impressionante de Judge continuou, já que ele rebateu em sua quarta partida consecutiva. Seu total de RBIs subiu para 142, tornando-o o primeiro jogador a alcançar mais de 140 RBIs em uma temporada desde 2009, quando tanto Prince Fielder quanto Ryan Howard alcançaram essa marca. De acordo com as estatísticas da MLB, o período mais longo entre temporadas de 140+ RBIs foi de cinco anos, remontando a quando as RBIs se tornaram uma estatística oficial em 1920.

Após sua luta contra uma derrota significativa, Judge elogiou o espírito coletivo da equipe em uma entrevista pós-jogo, afirmando: "A equipe nunca desiste até a última bola", como relatado pela AP. Ele enfatizou que eles nunca se sentem derrotados, independentemente do placar.

O jogo começou desastrosamente para os Yankees, com Marcus Stroman cedendo seis singles consecutivos aos Orioles, o que não acontecia desde pelo menos 1969. Em resposta, Anthony Volpe rebateu um single de RBI para reduzir o placar para 3-1 no segundo inning. No entanto, os Yankees enfrentaram dificuldades no quarto inning, permitindo que Baltimore reestimasse sua vantagem com a contribuição de Gunnar Henderson e James McCann.

A atuação de Clayton Beeter não foi melhor, já que ele cedeu duplas de RBI para Anthony Santander e Colton Cowser no quarto e um single de RBI para James McCann no quinto, estendendo a vantagem de Baltimore para 8-1.

Juan Soto retaliou com uma home run de dois pontos, sua 41ª da temporada, deixando o placar em 8-3 no quinto. Um single de RBI de Jordan Westburg no oitavo inning deu aos Orioles espaço suficiente para selar o jogo.

Com a classificação para os playoffs já garantida pela sétima vez em oito temporadas, os Yankees precisam de pelo menos uma vitória em seus quatro jogos restantes para garantir o título da divisão.

Aaron Boone, o gerente dos Yankees, reconheceu a temporada difícil que tiveram, afirmando: "Nada foi fácil para nós este ano. Não devemos esperar que seja agora, mas nós perseveramos e conseguimos passar", como relatado pela AP. Ele reafirmou sua preparação para os jogos seguintes.

Após um jogo intenso, os Yankees e os Orioles demonstraram seu amor pelo esporte, mostrando resiliência e determinação ao longo do caminho. A home run de Judge no nono, apesar da derrota, mostrou sua dedicação a se sair bem em todos os eventos esportivos.

Leia também: