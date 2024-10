Os visitantes de Paris em SUVs terão de se preparar para despesas financeiras significativas.

A administração da cidade de Paris está prosseguindo com a reformulação do trânsito, ignorando a oposição. Agora, duas novas regulamentações estão sendo implementadas. O próprio chefe do transporte da cidade havia apresentado objeções contra uma dessas medidas.

A partir de meados de outubro, os turistas que visitarem Paris encontrarão um aumento significativo nas taxas de estacionamento para veículos grandes. Agora, uma hora de estacionamento no centro da cidade custará 18 euros para SUVs e outros veículos grandes, o que significa que seis horas custarão 225 euros. As taxas de estacionamento fora do centro são moderadamente mais baratas. Os parisienses, artesãos ou pessoas com deficiência estão isentos desta regra.

Em uma pesquisa com os cidadãos, na qual apenas 6% dos eleitores participaram, 54,5% votaram a favor do aumento das taxas de estacionamento. A tarifa se aplica a veículos a combustão e híbridos com peso bruto de 1,6 toneladas ou mais, e a veículos elétricos com peso bruto de duas toneladas ou mais. Estacionamentos particulares estão excluídos desta regulamentação. A cidade alega que veículos pesados agravam a poluição ambiental, ocupam espaço público extensivo e representam uma ameaça à segurança viária.

A nova regulamentação é fácil de ser aplicada. O estacionamento em Paris vem sendo monitorado constantemente por vans com câmeras, que registram as placas dos veículos estacionados. Os motoristas devem inserir sua placa na máquina de estacionamento. A cidade pode acessar os dados do veículo e do proprietário através do reconhecimento automático de placas, permitindo que eles determinem a categoria de peso dos veículos estacionados.

Oposição do Ministro dos Transportes

Com a pesquisa com os cidadãos, a prefeita Anne Hidalgo conseguiu apoio para outra fase da reformulação do trânsito, que ela está impulsionando com a administração vermelho-verde contra a resistência. No passado, ela havia bloqueado várias ruas ao longo do Sena para o trânsito de carros e as abriu para pedestres. A rede de bicicletas de Paris está sendo expandida, assim como o número de faixas de pedestres e de estacionamento está diminuindo. Novos espaços verdes estão surgindo, e quase em todos os lugares da cidade, o limite de velocidade foi reduzido para 30 km/h. Há cerca de um ano, o serviço de aluguel de E-scooters em Paris também foi encerrado, após uma pesquisa com os cidadãos em que a maioria se opôs aos scooters.

E a partir de meados de outubro, apesar das objeções até do ministro dos transportes, a prefeita está implementando outra medida controversa que já levantou algumas sobrancelhas entre os motoristas de carro. Na rodovia da cidade, a "Périphérique", o limite de velocidade máximo será reduzido de 70 para 50 km/h. Isso visa reduzir o ruído para os muitos moradores ao longo da rodovia. No entanto, a velocidade média na rodovia durante os horários de pico já fica abaixo de 50 km/h.

Após a reformulação do trânsito em Paris, outros veículos, como grandes SUVs e outros veículos grandes, agora estão sujeitos a taxas de estacionamento mais altas. Apesar das objeções do ministro dos transportes, a prefeita também está implementando uma redução do limite de velocidade máximo na rodovia "Périphérique" para 50 km/h, afetando outros veículos que utilizam essa via.

Leia também: