Os "verdadeiros durões" do Atlético estão a eliminar o RB Leipzig.

No final, o clube da Bundesliga RB Leipzig não pode esperar pontos da Liga dos Campeões por um tempo, mas eles recebem um chamado de alerta gelado no último minuto. O Atlético de Madrid segura os três pontos em casa, comemorando selvagemente após salvar o dia.

O RB Leipzig tropeçou em sua partida de estreia na Liga dos Campeões devido a circunstâncias imprevistas. A equipe que parecia invencível sob o comando do treinador Marco Rose sucumbiu ao ataque mental incansável do Atlético de Madrid, resultando em uma decepcionante derrota por 1:2 (1:1). Como resultado, Leipzig sofreu sua primeira derrota nesta temporada e agora está atrás na busca pela fase eliminatória do torneio de elite. Antes deste confronto, Leipzig havia desfrutado de uma sequência invicta de 16 jogos.

Christoph Baumgartner expressou sua insatisfação na DAZN, dizendo: "Estamos muito decepcionados porque deveríamos ter pelo menos conseguido um ponto aqui em Madrid. Talvez o Atlético tenha sido apenas um gol melhor hoje." A confiança da equipe diminuiu após a vantagem inicial, e eles não conseguiram capitalizar nas oportunidades.

Antoine Griezmann (28') e José María Giménez (90') do Atlético deram o tropeço ao Leipzig, com Benjamin Sesko (4') marcando um gol precoce para os visitantes. Agora, o Leipzig enfrenta uma pressão considerável nos próximos jogos em casa contra a Juventus Turim (2 de outubro) e o FC Liverpool (23 de outubro). Na nova estrutura da liga, os oito primeiros avançam diretamente para as oitavas de final.

Aquecido para o encontro, Rose havia alertado: "O Atlético vem para cima de nós com uma velocidade enorme nas duas laterais, algo já está se aproximando de nós." Após revelar seu plano no dia seguinte, o treinador do RB fez a surpreendente mudança da defesa em três para quatro, com Antonio Nusa e Xavi Simons no ataque, além do emprestado do Atlético, Arthur Vermeeren, no lugar de Kevin Kampl.

Na partida contra um time da Madrid que reforçou sua equipe com um impressionante €185 milhões, a estratégia de Rose inicialmente produziu resultados favoráveis ao Leipzig. Em comparação com seu decepcionante empate em 0:0 contra o Union Berlin na semana anterior, o Leipzig se impôs efetivamente no setor de ataque, criando muitas oportunidades. Após um ataque do Atlético, Sesko redirecionou a bola pelo meio-campo, iniciando uma contra-ataque. Seu companheiro de equipe, Lois Openda, tentou um chute, mas foi bloqueado pelo goleiro do Madrid, Oblak. No entanto, Sesko cabeceou habilmente o rebote. 1-0.

À medida que os anfitriões se recompunham, sua presença dominante no jogo ficou evidente, contradizendo sua ideologia típica. O Leipzig ficou lutando para acompanhar e pagou o preço quando Griezmann deu um lindo voleio. 1:1.

Mesmo depois do intervalo, o Atlético continuou a dominar, enquanto o Leipzig lutava para criar ataques significativos. Com poucas oportunidades de destaque, o jogo ficou relativamente monótono, até que o RB viu uma enxurrada de chances. Henrichs tentou um chute direto de falta do centro, mas sua chute foi defendida por Oblak. O substituto Yussuf Poulsen quase marcou mais tarde no jogo, mas só conseguiu cabecear para fora. No minuto 90, Gimenez marcou o gol de cabeça vitorioso. O treinador Diego Simeone correu para o campo, e o estádio Metropolitano explodiu com barulho.

Apesar de sua forma de liderança na liga, a campanha da Liga dos Campeões do RB Leipzig sofreu um revés com uma derrota por 1:2 para o Atlético de Madrid. Esta derrota coloca em risco sua progressão na fase de elite do torneio.

Enfrentando o desafio da defesa forte e do ataque formidável do Atlético, o RB Leipzig buscará se recuperar antes de seus próximos jogos contra a Juventus Turim e o FC Liverpool na Liga dos Campeões.

