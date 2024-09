Os ursos polares estão a diminuir, Munique regozija-se com a abertura de uma nova arena sem pontuação.

Mágoa em Berlin: Tormenta de Gols dos Adversários Leva os Polar Bears à Primeira Derrota na DEL. Festival de Hóquei em Munique, Mas Estreia do "Wonderwork" Falha.

Inicialmente, a bandeira do campeonato foi erguida ao teto, então veio uma enxurrada de gols dos adversários: os campeões recordistas da DEL, os Berlin Polar Bears, sofreram sua primeira derrota na liga durante o 3º dia de jogos - e de maneira decepcionante. Seus oponentes foram os Augsburg Panthers, a equipe que ficou em último na temporada passada. A equipe do treinador Serge Aubin sucumbiu a uma derrota de 2:6 (1:1, 1:5, 0:0), perdendo sua liderança na liga, que agora é detida pelos Fischtown Pinguins Bremerhaven, que venceram os Straubing Tigers por 3:0 em seu jogo anterior.

Thomas Greiss, o ex-goleiro da seleção controverso que voltou do retraite para jogar pelo Frankfurt Lions, sofreu sua primeira derrota na DEL. Greiss e os Hessians perderam por 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) contra o ERC Ingolstadt em seu primeiro jogo de volta após uma ausência de onze anos na liga. Greiss foi removido da seleção nacional em 2021 devido a suas opiniões questionáveis sobre questões sociais e teve uma carreira de destaque na NHL, jogando em 368 jogos.

A Düsseldorf EG finalmente garantiu sua primeira vitória com uma vitória emocionante de 3:2 em uma disputa de pênaltis (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) sobre os Schwenninger Wild Wings, saindo da lanterna da tabela. Os Iserlohn Roosters permanecem sem vitória, perdendo por 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) para os Grizzlys Wolfsburg. Os fãs do Nuremberg Ice Tigers viveram uma montanha-russa emocionante: sua equipe estava perdendo por 1:4 e 4:5 contra os Cologne Sharks, mas acabou vencendo por 6:5 na prorrogação (1:2, 3:2, 1:1, 0:1).

O "Wonderwork" para a Coroação dos Campeões de Hóquei no Gelo

Enquanto isso, uma nova era começou para duas equipes esportivas na capital de Munique: a nova SAP Garden, localizada na borda do Parque Olímpico, foi oficialmente inaugurada na sexta-feira à noite com um jogo entre os quatro vezes campeões alemães de hóquei no gelo EHC Red Bull e a equipe da NHL Buffalo Sabres. A instalação, que custou cerca de 150 milhões de euros e foi financiada pela Red Bull, foi construída após uma espera de quatro anos devido à COVID-19. A equipe de basquete do FC Bayern também jogará seus jogos neste estádio.

No entanto, a estreia esportiva poderia ter sido mais suave. Os anfitriões sofreram uma derrota de 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) contra os Sabres, cuja estrela JJ Peterka já jogou em Munique. Peterka (marcando no 45º minuto) foi recebido com aplausos durante a cerimônia, e também houve grande apreço por Armand Duplantis, o dois vezes campeão olímpico e recordista mundial do salto com vara, que trouxe o disco para o início do jogo, bem como pelo ex-treinador master de Munique Don Jackson.

"Deve-se parabenizar todos os envolvidos por terem realizado isso hoje após quatro anos de construção", disse o presidente honorário do Bayern Munich, Uli Hoeneß, que apoiou esse projeto ao lado do patriarca da Red Bull, Dietrich Mateschitz: "Estou completamente impressionado. Esta é a primeira vez que estou aqui desde que a SAP Garden foi construída". Na quinta-feira, a equipe de basquete do FC Bayern jogará seu primeiro jogo em casa no estádio com capacidade para 11.500 pessoas contra o Real Madrid. Os Bayern alugaram o estádio por 15 anos e jogarão cerca de 20 jogos lá anualmente, a maioria dos quais serão jogos da EuroLeague.

O prefeito de Munique, Dieter Reiter, iniciou o evento descrevendo o novo estádio como "uma estrutura de superlativos". No entanto, há quatro estádios de hóquei no gelo maiores na Alemanha: em Colônia, Berlim, Mannheim e Düsseldorf. No entanto, o novo estádio de Munique está programado para sediar jogos da primeira rodada do Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2027.

Apesar da grande inauguração da nova SAP Garden para o hóquei no gelo em Munique, o EHC Red Bull sofreu uma derrota de 0:5 contra os Buffalo Sabres, marcando um início decepcionante para os campeões da cidade. Enquanto isso, os Augsburg Panthers, que ficaram em último na temporada passada, conseguiram marcar seis gols contra os Berlin Polar Bears, levando à primeira derrota deles na liga DEL.

Leia também: