Os trabalhadores manuais dos estaleiros estão empenhados numa luta contra a mecanização.

Este é um confronto que você pode esperar se tornar mais comum à medida que a automação e a IA avançadas penetram em quase todos os locais de trabalho.

O que está acontecendo: A greve dos trabalhadores dos portos da costa leste está gerando muito barulho devido ao seu potencial impacto na economia – exatamente o ponto. O trabalho dos estivadores é fisicamente exigente, e as pessoas nos portos desempenham um papel crucial na colocação de todos os bens que queremos comprar nas prateleiras das lojas. Sem trabalhadores portuários, não há bananas (ou qualquer outra coisa), o que significa nenhuma receita para as empresas que produzem e transportam esses bens.

A greve que começou na terça-feira gira em torno de duas questões principais: salários e automação. Nos portos, você pode ver trabalhadores exibindo cartazes com mensagens como "robôs não pagam impostos" e "automação prejudica famílias".

Eles estão se opondo a uma tendência que os operadores portuários querem principalmente acelerar: mais guindastes e caminhões autônomos transportando mercadorias de navios portuários, com menos humanos precisando de compensação.

No entanto, os benefícios econômicos da automação não são óbvios. Embora estudos mostrem que a automação oferece vantagens óbvias, como custos operacionais mais baixos e menos erros relacionados a humanos, a automação dos portos, sozinha, não costuma aumentar a produtividade, segundo um relatório de 2018 da McKinsey.

Os portos automatizados "geralmente são menos produtivos do que seus equivalentes convencionais" e seus significativos investimentos de capital raramente atingem o padrão da indústria em termos de retorno, de acordo com os líderes da indústria pesquisados pela McKinsey. No entanto, a automação é uma tendência inegável, e os executivos de transporte dos EUA parecem estar de olho nas modernas portas da China, Singapura e Europa.

"O resto do mundo está olhando para nós porque estamos lutando contra a automação", afirmou Dennis Daggett, vice-presidente executivo da International Longshoremen’s Association, fora do Porto de Nova York e Nova Jersey na manhã de terça-feira. "Lembre-se de que esta indústria, este sindicato sempre se adaptou à inovação. Mas nunca nos adaptaremos aos robôs tirando nossos empregos."

As preocupações dos trabalhadores portuários são válidas.

A automação não eliminará completamente a necessidade de trabalho humano, mas reduzirá drasticamente o número de pessoal necessário para a folha de pagamento, assim como ocorreu em muitos setores, como a indústria automobilística e a mineração. Um relatório do Economic Roundtable revelou que a automação eliminou 572 cargos de tempo integral nos portos de Long Beach e Los Angeles em 2020 e 2021.

O sindicato dos estivadores está exigindo um aumento de $5 por hora por ano nos próximos seis anos e "linguagem à prova d'água" para proibir a introdução de automação ou semi-automação nos portos.

A substituição da automação é um tema comum na história do trabalho braçal, e se tornou um ponto de contention nas greves de Hollywood do ano passado, quando atores e escritores lutaram para proteger seu trabalho criativo de ser replicado pela inteligência artificial.

No entanto, a ansiedade com a automação rapidamente se espalhou para o trabalho branque-collar, onde os gerentes estão adotando a IA com a esperança de substituir o trabalho humano ou aumentar a produtividade.

No verão, uma pesquisa com grandes empresas dos EUA encontrou mais de 60% planejando usar IA nos próximos 12 meses para automatizar tarefas anteriormente realizadas por funcionários.

Sameera Fazili, ex-diretora adjunta do National Economic Council na administração Biden, afirmou que os trabalhadores não estão dizendo "não" à automação em si, mas estão exigindo um papel na forma como ela é integrada ao local de trabalho. E essa ansiedade está contribuindo para o crescente interesse na organização dos trabalhadores.

"Isso está acontecendo em um ambiente onde, não é como se os CEOs e acionistas estivessem perdendo... eles podem continuar a lucrar... todo o risco está sendo assumido por outros trabalhadores e pela empresa", afirmou Fazili. "E acho interessante que as pessoas estão dizendo 'não' mais e tentando testar a negociação coletiva e a organização dos trabalhadores como uma forma de ter essa voz."

O resumo: Os robôs estão chegando para todos nós, o que torna o resultado da greve dos portos da costa leste particularmente significativo de ser observado. Como escreveu a colunista do Washington Post, Heather Long, na terça-feira, a greve é "uma batalha inicial de trabalhadores bem pagos contra a automação avançada. Haverá muitas mais por vir."

À medida que a automação e a IA se tornam cada vez mais presentes nos locais de trabalho, as empresas podem precisar repensar suas estratégias para se adaptar a essa tendência. A greve dos portos da costa leste destaca o potencial impacto da automação nos empregos, como mostrado no relatório do Economic Roundtable, que revelou que a automação eliminou 572 cargos de tempo integral nos portos de Long Beach e Los Angeles em 2020 e 2021.

