Os trabalhadores fazem visitas frequentes ao local de trabalho.

Parece que os funcionários nas cidades alemãs mais importantes estão voltando aos seus escritórios com mais frequência, de acordo com um estudo realizado pela especialista em imóveis Jones Lang LaSalle (JLL). Em média, os funcionários passam cerca de 3,6 dias por semana no escritório, o que se aproxima da norma pré-pandêmica de 4 dias.

A taxa de ocupação nos escritórios também viu um aumento, alcançando 72% (em comparação com 63% no ano anterior e 79% antes da pandemia). Essa pesquisa, realizada online em junho com a participação de 1.530 trabalhadores de escritório, revelou essa nova tendência.

"Há uma crescente pressão para que os funcionários voltem ao escritório, com um número crescente de empresas estabelecendo um número específico de dias de presença no escritório", explicou Helge Scheunemann, especialista em pesquisa da JLL Alemanha. Essa tendência é evidente até mesmo entre funcionários que têm a flexibilidade de trabalhar em casa ou de forma remota.

Vários setores estão testemunhando um aumento na presença no escritório. Isso inclui o setor de TI, tradicionalmente popular pelo trabalho remoto, assim como setores como finanças e serviços. No entanto, a tendência diminuiu ligeiramente nos setores de consultoria e seguros em comparação com o ano passado. O varejo, transporte, logística e turismo não viram uma mudança na presença no escritório.

JLL prevê uma mudança de foco

A JLL não espera uma transição rápida de volta a uma semana de trabalho completa de cinco dias no curto e médio prazo. Em vez disso, Scheunemann prevê uma mudança de foco: "Nos próximos anos, o discurso em torno do trabalho remoto pode evoluir para uma discussão mais profunda sobre a adoção de uma semana de trabalho de quatro dias".

No entanto, o Instituto Ifo de Munique não espera uma tendência significativa de retorno aos escritórios ao analisar a Alemanha como um todo. Recentemente, o Ifo declarou que o home office "ainda não está desaparecendo", com os funcionários trabalhando em casa por 17% do tempo, de acordo com sua pesquisa com empresas. Esse número não mudou em relação ao ano passado.

Apesar do aumento na presença no escritório, a crise do coronavírus ainda apresenta desafios para muitas empresas. Muitos funcionários continuam a trabalhar em casa em tempo parcial, e a JLL espera uma mudança em direção à adoção de uma semana de trabalho de quatro dias em vez de um retorno rápido a uma semana de trabalho de cinco dias.

