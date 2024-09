Os trabalhadores estão frequentemente a voltar ao local de trabalho, como indica um estudo.

Empresas acreditam que a transição para o trabalho em casa após a pandemia não será revertida, mas observações mostram um aumento nas visitas ao escritório. Um estudo sugere que os funcionários estão indo ao escritório com mais frequência. A especialista em imóveis JLL prevê que a discussão sobre o trabalho em casa vai se transformar em outro assunto.

Trabalhadores em grandes cidades alemãs como Berlim, Hamburgo, Munique, Colônia, Frankfurt, Düsseldorf e Stuttgart estão passando mais tempo em seus espaços de escritório, de acordo com um estudo da especialista em imóveis JLL. O número médio de visitas ao escritório aumentou para 3,6 dias por semana, em comparação com os típicos 3,2 dias em uma pesquisa de verão de 2023. Isso aproxima a frequência de visitas ao escritório dos níveis pré-pandêmicos, quando os funcionários visitavam o escritório aproximadamente quatro dias por semana, de acordo com a JLL.

A porcentagem de espaços de escritório ocupados também aumentou, alcançando 72% (em comparação com 63% no ano anterior). Esse número é ligeiramente menor do que antes da pandemia, quando os escritórios nessas cidades estavam ocupados em uma média de 79%, como revelou uma pesquisa online com 1.530 trabalhadores de escritório em junho.

"O movimento em direção ao retorno ao escritório está ganhando força, e cada vez mais empresas estão implementando um número definido de dias no escritório", disse Helge Scheunemann, especialista em pesquisa da JLL Alemanha. Até mesmo funcionários com a flexibilidade de trabalhar de forma remota ou em casa estão visitando o escritório com mais frequência.

O aumento das visitas ao escritório é observado em vários setores. O setor de TI, conhecido por sua cultura robusta de trabalho remoto, bem como o setor industrial e os serviços financeiros, viu um aumento nas horas no escritório. No entanto, os números diminuíram na consultoria e no seguro em comparação com o ano passado, enquanto os setores de varejo, transporte, logística e turismo permaneceram estáveis.

JLL Prevê uma Nova Tendência

A JLL não espera uma transição rápida de volta a uma semana de trabalho integral de cinco dias no futuro próximo. O especialista em pesquisa Scheunemann prevê uma mudança: "Nos próximos anos, a discussão em torno do trabalho remoto pode dar lugar a uma discussão mais acirrada sobre uma semana de trabalho de quatro dias".

Em contrapartida, o Instituto Ifo de Munique não espera um retorno generalizado das visitas ao escritório ao considerar a Alemanha como um todo. O home office "ainda está longe de desaparecer", afirmou recentemente o Ifo. De acordo com a pesquisa do Ifo com empresas, os funcionários passaram 17% de suas horas de trabalho em casa, o que não mudou em relação ao ano anterior.

