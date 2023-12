Os titulares dos Suns brilham contra os Mavericks; os Heat conseguem uma vitória contra os Sixers sem Joel Embiid

O excelente jogo da estrela de Dallas, Luka Doncic - 45 pontos, 12 ressaltos e oito assistências - não foi suficiente para os Mavs superarem uma equipa coesa dos Suns, que teve seis jogadores a terminar com dois dígitos.

"Só temos de arranjar alguém para se juntar à festa", disse o treinador dos Mavericks, Jason Kidd, à ESPN.

Doncic marcou mais pontos do que o resto dos titulares do Mavs, que conseguiram apenas 39 pontos entre eles. Apesar do seu desempenho individual, o Phoenix liderou de fio a pavio, fazendo jus ao seu estatuto de favorito da série.

Deandre Ayton marcou 25 pontos e Devin Booker marcou o seu regresso à equipa depois de três jogos afastado por lesão, com 23 pontos, nove ressaltos e oito assistências.

Os Suns tiveram um início de jogo rápido, abrindo caminho para uma vantagem de 18-6 a meio do primeiro quarto, antes dos esforços de Doncic e do avançado Maxi Kleber, que marcou 19 pontos, arrastarem os Mavs para uma diferença de quatro pontos a meio do período.

"Acho que nossa defesa nos fez perder o jogo hoje", disse Doncic. "Nosso início na defesa foi terrível, e temos que mudar isso. Sei que podemos jogar muito melhor na defesa."

Phoenix encontrou outra engrenagem após o intervalo e estendeu sua liderança para 21 pontos no início do quarto trimestre, antes que uma enxurrada tardia do Mavs tornasse o placar mais respeitável.

"Ficamos com a vitória", disse o armador do Suns, Chris Paul - que contribuiu com 19 pontos e cinco rebotes. "Nem sempre vai ser bonito. Jogámos bem a maior parte do jogo. Vamos ver o filme amanhã e ver o que precisamos de fazer de diferente no Jogo 2."

Heat vence o Jogo 1 contra os Sixers

Enquanto isso, na Conferência Leste, o Heat venceu um jogo disputado contra o Sixers, que não conta com seu talismã Joel Embiid, que se recupera de uma fratura orbital e concussão sofridas nos minutos finais da vitória do Philly's Game 6 sobre o Toronto Raptors.

Na ausência de Embiid, os seus companheiros de equipa dos Sixers tiveram dificuldades. O MVP de 2018, James Harden, ficou com apenas 16 pontos - 12 das suas 13 tentativas de golo de campo foram contestadas e ele também foi duplamente enquadrado nove vezes. O resto dos 76ers não se saiu muito melhor, atirando 6-para-34 de três pontos e concedendo 15 turnovers que renderam 22 pontos para o Heat.

"Obviamente, não estamos tentando errar arremessos, mas as coisas que podemos controlar são rebater a bola de basquete e não virar a bola de basquete", disse Harden à ESPN. "São coisas que podemos controlar e, se o fizermos no próximo jogo, teremos mais hipóteses de ganhar."

Inicialmente, nenhuma das equipas controlava o jogo. O Heat abriu uma vantagem que chegou a 12 pontos no primeiro quarto, antes de o 76ers reagir e liderar por 51 a 50 na metade do jogo, com o Miami fazendo 1 a 9 nos últimos seis minutos do primeiro tempo.

"Gostei da nossa reação", disse o técnico do Sixers, Doc Rivers, de acordo com a NBA. "Gostei de como nos apresentamos no início do terceiro quarto... e depois não gostei do resto do jogo a partir daquele momento".

Liderados por Tyler Herro - que marcou 25 pontos e fez 4 a 6 em arremessos de profundidade - e Bam Adebayo - que terminou com 24 pontos e 12 rebotes - o Heat se recuperou no final. Uma série de 10-0 no terceiro período, seguida de uma série de 13-2 no quarto período, foram suficientes para garantir a vitória.

"Eles são uma equipa muito boa, mesmo sem Embiid", disse o treinador do Miami, Erik Spoelstra, aos jornalistas após o jogo. "Só conseguimos nos organizar no segundo tempo. Fizemo-lo com um pouco mais de reflexão e disciplina, e esse esforço extra incendiou toda a equipa."

O jogo 2 de ambas as séries terá lugar na quarta-feira.

Fonte: edition.cnn.com