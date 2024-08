- Os tiros da polícia na Renânia do Norte-Vestfália <unk> estão a ser investigados

Seguindo outro envolvimento fatal da polícia em North Rhine-Westphalia, a equipe de homicídios de Dortmund está investigando o incidente em Recklinghausen devido a preocupações com imparcialidade. Um homem de 33 anos estava causando tumulto em um prédio residencial na quarta-feira à noite, segundo relatórios da polícia de Dortmund e do promotor público de Bochum. Testemunhas afirmaram que ele também estava portando uma faca.

Ao chegarem ao local, as autoridades relataram ter encontrado uma situação perigosa: "Como resultado, um policial atirou no homem de 33 anos." Ele sofreu ferimentos fatais. O número de oficiais envolvidos, o número de tiros disparados e o número de armas utilizadas ainda estão sendo investigados.

Apenas um dia antes do incidente em Recklinghausen, um homem foi morto a tiros pela polícia em Moers, no Baixo Reno. O homem alemão de 26 anos, que supostamente estava gravemente mentalmente instável, teria atacado os oficiais com duas facas, o que levou à abertura de fogo. Antes disso, foram recebidas várias ligações de emergência relatando que o homem havia agredido e ameaçado várias testemunhas.

Eventos do Mesmo Dia

Mais cedo naquela quarta-feira de manhã, a polícia em Recklinghausen respondeu a um incidente relacionado a faca. Um homem de 49 anos é acusado de ter ferido um homem de 53 anos no corredor de um prédio residencial. A suposta arma foi rapidamente apreendida. A vítima foi levada ao hospital em uma ambulância, enquanto o outro homem foi detido.

Em Dorsten, um homem foi esfaqueado durante uma discussão com um oponente. Uma faca foi presumivelmente usada nesta briga na quarta-feira à noite, de acordo com um porta-voz da polícia. O suspeito fugiu, e o homem ferido foi encontrado em uma rua na área da cidade antiga. Apesar dos esforços contínuos, o suspeito de ataque com faca não pôde ser detido até a manhã seguinte.

Aumento da Violência com Facas

A violência com facas em espaços públicos em North Rhine-Westphalia tem visto um aumento significativo, com aproximadamente 43% de aumento para 3.540 incidentes registrados no ano passado. Nove desses são categorizados como agressões. O suposto ataque inspirado pelo islamismo em Solingen na última sexta-feira, no qual um homem sírio de 26 anos supostamente matou três pessoas e feriu outras oito com uma faca, tem causado preocupação generalizada e discussões políticas de alto nível sobre potenciais repercussões.

Após o ataque em Solingen, o governo federal está considerando endurecer ainda mais as leis de controle de armas. Se a ministra do Interior, Nancy Faeser (SPD), tiver seu caminho, as facas em público só poderão ter lâminas com até seis centímetros de comprimento, em vez dos atuais doze centímetros. Também haverá uma proibição geral do porte de facas de mola perigosas.

A equipe de homicídios de Dortmund está examinando o uso de armas de fogo no incidente de Recklinghausen devido a preocupações com imparcialidade, já que um policial atirou em um suspeito que supostamente estava portando uma faca. Apesar do aumento da violência relacionada a facas em North Rhine-Westphalia, o governo federal está considerando medidas mais rígidas de controle de facas.

