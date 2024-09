Os Texas Longhorns superaram os Georgia Bulldogs para conquistar a primeira posição no ranking AP Top 25 pela primeira vez em dezesseis anos.

Os Longhorns subiram acima dos Cães de Georgia no topo da AP Top 25**, após uma vitória difícil por 13-12 sobre os Wildcats do Kentucky pelo time de Smart. Isso marca a primeira vez nesta temporada que uma equipe diferente dos Bulldogs ocupou a primeira posição.

De volta em 2008, Texas esteve pela última vez no topo, mas sua reinado terminou após três semanas seguidas no No. 1, após uma derrota por 39-33 para a Texas Tech nos segundos finais.

Entre os 63 jornalistas e comentaristas esportivos, 35 votaram em Texas como líder, enquanto 23 apoiaram os Bulldogs.

Os Buckeyes da Ohio State mantiveram sua posição em terceiro lugar, não tendo jogado no fim de semana. Sua impressionante vitória por 56-0 sobre os Broncos da Western Michigan ainda está na memória dos cinco votantes, que os colocaram em primeiro lugar.

Os Hurricanes da Miami e os Huskies do Northern Illinois registraram os maiores avanços, subindo duas posições para o No. 8 e 23, respectivamente, graças a suas excepcionais performances contra Ball State e Notre Dame.

Os Nittany Lions da Penn State sofreram uma pequena queda, caindo para a 10ª posição, possivelmente influenciados pela sua semana de folga.

Ascensão de Texas ao topo

O quarterback Quinn Ewers foi forçado a sair do campo devido a uma lesão abdominal durante o jogo de Texas contra UTSA, abrindo caminho para a entrada de Arch Manning. Manning, sobrinho de Peyton e Eli Manning, teve uma impressionante atuação, completando quatro passes para touchdown e fazendo uma sensacional corrida de 67 jardas para outro ponto, a maior corrida de um quarterback do Texas desde que Vince Young conseguiu isso há quase 20 anos.

Enquanto isso, os Bulldogs confiaram no running back Trevor Etienne, que voltou depois de sofrer uma lesão no ombro, para ajudar a garantir a vitória contra Kentucky. Com um placar de 9-6 no início do quarto quarto, Trevor Etienne contribuiu com impressionantes 50 jardas, abrindo caminho para que Branson Robinson marcasse o touchdown da vitória.

Embora a vitória por 13-12 estendesse a sequência de vitórias na temporada regular dos Bulldogs para 42, não foi suficiente para mantê-los na posição No. 1 nas classificações da AP.

Top 25 da AP

Texas Longhorns (3-0) Georgia Bulldogs (3-0) Ohio State Buckeyes (2-0) Alabama Crimson Tide (3-0) Ole Miss Rebels (3-0) Tennessee Volunteers (3-0) Missouri Tigers (3-0) Miami Hurricanes (3-0) Oregon Ducks (3-0) Penn State Nittany Lions (2-0) USC Trojans (2-0) Utah Utes (3-0) Kansas State Wildcats (3-0) Oklahoma State Cowboys (3-0) Oklahoma Sooners (3-0) LSU Tigers (2-1) Notre Dame Fighting Irish (2-1) Michigan Wolverines (2-1) Louisville Cardinals (2-0) Iowa State Cyclones (2-0) Clemson Tigers (1-1) Nebraska Cornhuskers (3-0) Northern Illinois Huskies (2-0) Illinois Fighting Illini (3-0) Texas A&M Aggies (2-1)

A ascensão dos Longhorns à primeira posição nas classificações da AP é principalmente devido à impressionante estreia de Arch Manning, onde ele completou quatro passes para touchdown e marcou uma corrida de 67 jardas. Esta performance marcou uma mudança significativa na sorte esportiva do Texas.

Apesar de sua impressionante sequência de 42 vitórias na temporada regular, a derrota por 13-12 para Texas não foi suficiente para manter os Bulldogs na posição No. 1, destacando a natureza dinâmica das classificações do esporte universitário.

