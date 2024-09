Os Spurs expressam surpresa com a reação dos seus próprios adeptos

Após uma vitória convincente por 3-0 sobre o Manchester United na Premier League inglesa, os torcedores do Tottenham Hotspur deveriam estar comemorando, mas xingamentos homofóbicos de alguns grupos de torcedores estragaram o ambiente. O clube assumiu uma posição firme, condenando esse comportamento e deixando claro para sua torcida que isso é inaceitável.

O clube de futebol Tottenham Hotspur reconheceu e abordou as ações ofensivas de alguns torcedores durante sua vitória por 3-0 sobre o Manchester United no Old Trafford. Em um comunicado, o clube de Londres afirmou: "Estamos cientes dos cânticos homofóbicos vergonhosos entoados por alguns de nossos torcedores visitantes hoje no Old Trafford. Este comportamento deplorável é inaceitável, altamente ofensivo e não representa nosso time."

O clube se comprometeu a trabalhar em colaboração com as autoridades policiais e os funcionários de segurança para identificar os indivíduos responsáveis e tomar medidas disciplinares significativas. Além disso, o clube reiterou seu compromisso contínuo em parceria com o grupo de torcedores LGBTQ+ Proud Lilywhites. "Nos orgulhamos de nosso apoio dedicado e fiel, tanto em casa quanto fora. No entanto, todos compartilhamos a responsabilidade de incorporar os valores do Tottenham Hotspur, e qualquer forma de discriminação não tem lugar em nosso clube."

No campo, a equipe está em boa forma. Com sua quarta vitória consecutiva em uma partida de copa, o Tottenham se prepara para competições internacionais, subindo para o oitavo lugar na tabela do campeonato, a apenas três pontos da última vaga para a Liga Europa. Gols de Brennan Johnson (3') e Dejan Kulusevski (47') colocaram os visitantes na frente logo após o pontapé inicial, com o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes (42'), sendo expulso por uma falta, o que deu ainda mais força à causa do Spurs. Dominic Solanke (78') selou a vitória. Timo Werner, fazendo sua estreia na liga pela primeira vez nesta temporada, ainda espera por seu primeiro gol. Manchester, agora em 12º lugar, fica decepcionado após sofrer sua segunda derrota em casa seguida.

