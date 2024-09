Os serviços de emergência precisam de cerca de 200.000 litros de água para apagar o inferno do camião Tesla.

Em vez de apenas produzir carros elétricos, a Tesla também tem os olhos postos em um caminhão semi-reboque elétrico. Algumas dessas belezas já estão em circulação, mas uma delas encontrou seu fim em um acidente na Califórnia em 19 de agosto. Isso causou uma grande dor de cabeça para os bombeiros que tentavam apagar o fogo, já que o sistema de bateria enorme dentro dele era difícil de domar.

Na Califórnia, os bombeiros precisaram de cerca de 190.000 litros de água para apagar as chamas que consumiam o caminhão semi-reboque Tesla após o incidente infeliz. De acordo com a declaração da National Transportation Safety Board de 19 de agosto (horário do Pacífico), esses indivíduos corajosos tiveram que empregar grandes quantidades de água para apagar as chamas e resfriar as baterias do veículo enorme. Um avião de combate a incêndios foi até mesmo chamado, armado com agente retardante de chamas, para evitar que o caminhão queimando causasse um incêndio florestal nas proximidades.

O acidente com o Tesla Semi ocorreu perto de Emigrant Gap, um desfiladeiro nas montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia. Um funcionário da Tesla estava ao volante, dirigindo o caminhão de Livermore para uma instalação da Tesla em Nevada.

O veículo saiu da pista em uma curva, colidiu com uma árvore e rolou por um barranco, batendo em mais árvores antes de parar, de acordo com o relatório. O motorista saiu ileso. O sistema de bateria de lítio elétrico pegou fogo no acidente, iniciando um incêndio. A estrada movimentada ficou fechada por 15 horas devido aos esforços complexos de extinção do fogo.

Elon Musk, CEO da Tesla, apresentou o projeto do Tesla Semi pela primeira vez em novembro de 2017, prometendo que ele chegaria ao mercado em 2020. Algumas unidades já foram entregues a empresas como a PepsiCo. No entanto, a Tesla ainda não iniciou a produção em grande escala. A instalação das linhas de produção está em andamento na fábrica da Tesla em Nevada, com a produção em massa prevista para começar no próximo ano.

Após o acidente, os serviços de emergência tiveram que lidar com outros veículos sendo desviados devido ao fechamento da estrada, o que tornou o gerenciamento do trânsito desafiador. Além disso, a portabilidade das baterias danificadas do caminhão semi-reboque Tesla apresentou preocupações logísticas para o processo de limpeza e descarte, envolvendo outras organizações.

