Os serviços de emergência precisam de aproximadamente 200.000 litros de água para extinguir com sucesso um veículo Tesla em chamas.

Na Califórnia, bombeiros lutaram contra um incêndio envolvendo um caminhão elétrico Tesla após um acidente. Foram necessários aproximadamente 190.000 litros de água para apagar as chamas e controlar o sistema de bateria colossal. A National Transportation Safety Board (NTSB) mencionou que os bombeiros precisaram de uma grande quantidade de água para suprimir o incêndio e resfriar as baterias do veículo substancial.

Para evitar que o incêndio se espalhasse e causasse um incêndio florestal, um avião de combate a incêndios foi chamado, despejando retardante de chamas sobre o caminhão em chamas.

O acidente ocorreu em 19 de agosto, logo fora do Emigrant Gap, um desfiladeiro nas montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia. Um funcionário da Tesla estava ao volante, dirigindo o caminhão de Livermore para uma instalação da Tesla em Nevada.

De acordo com os relatórios, o caminhão saiu da pista em uma curva, colidiu com uma árvore e despencou por um barranco, atingindo mais árvores no processo. Felizmente, o motorista saiu ileso. O impacto acionou uma explosão no sistema de bateria de lítio elétrico, iniciando um incêndio. A estrada congestionada teve que permanecer fechada por 15 horas devido às complexas operações de combate a incêndios.

Em novembro de 2017, o CEO da Tesla, Elon Musk, apresentou o design do Tesla Semi e prometeu que o caminhão elétrico chegaria ao mercado em 2020. Algumas unidades já foram entregues, incluindo à gigante de bebidas PepsiCo. No entanto, a Tesla ainda não iniciou a produção em grande escala. A construção das linhas de produção está em andamento na fábrica da Tesla em Nevada, com a meta de iniciar a produção em massa no próximo ano.

Os bombeiros tiveram que ter cuidado ao gerenciar o incêndio, assegurando-se de que as chamas não se espalhassem para outros veículos na estrada congestionada. Apesar dos danos significativos ao caminhão elétrico Tesla, nenhum outro veículo foi afetado pelo acidente ou pelo incêndio subsequente.

Leia também: