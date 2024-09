Os rumores de um potencial substituto para Stegen estão a provocar problemas no Barça.

Barcelona's goleiro titular Marc-Andre Ter Stegen está fora de ação há vários meses devido a uma grave lesão no joelho, o que tem gerado especulações sobre os planos da equipe. Críticos alemães estão defendendo o retorno de Manuel Neuer à seleção nacional, mas jornais espanhóis estão focados na situação de Barcelona. O técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco aparentemente tomarão uma decisão crucial após a lesão de Ter Stegen.

De acordo com uma reportagem da mídia, Flick e Deco se reunirão na terça-feira para investigar potenciais soluções. Eles podem optar por contratar um goleiro desempregado em caráter temporário ou confiar a responsabilidade a Inaki Pena. Além disso, durante a janela de transferências em janeiro, o Barcelona poderia trazer um goleiro com potencial de longo prazo.

Recentemente, uma lista de goleiros desempregados surgiu, o que aparentemente irritou Pena, como relatado pelo jornal esportivo "As". O jogador de 25 anos, que joined Barcelona em 2012 do Alicante, está ansioso pela sua chance.

Karius está prestes a um retorno surpresa?

Pena pode ter sua chance já na quarta-feira, quando o Barcelona recebe o Getafe no Estadi Olímpic Lluís Companys. Ele fez sua estreia na nova temporada da La Liga no domingo, substituindo Ter Stegen após sua lesão no tendão patelar durante a vitória por 5 a 1 do Barcelona contra o Villarreal.

Como sugerido pelo "As", Pena pode ser o goleiro titular para os próximos três meses - "a menos que haja algum imprevisto". Vários goleiros foram mencionados na mídia espanhola como potenciais opções. Entre eles, destacam-se goleiros desempregados que podem ser contratados sem complicações. Destacam-se Keylor Navas, o ex-goleiro de 37 anos do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, e Loris Karius, o alemão de 31 anos que esteve no Newcastle United até o final de junho.

Após a situação de Barcelona devido à lesão de Ter Stegen, há especulações sobre potenciais goleiros que poderiam se juntar à equipe. Na verdade, Loris Karius, um goleiro alemão de 31 anos, pode estar prestes a um retorno surpresa à Espanha.

Apesar do nome de Karius ter sido mencionado na mídia espanhola, Pena pode continuar como goleiro titular do Barcelona nos próximos meses, considerando seu bom desempenho contra o Villarreal.

