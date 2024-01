Os roubos de Hyundai e Kia aumentaram mais de 1000% desde 2020

Os pedidos de indemnização de seguro contra roubo de Hyundais e Kias vulneráveis aumentaram mais de 1000 entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2023, de acordo com dados do Highway Loss Data Institute, um grupo da indústria que acompanha as estatísticas de seguros.

No primeiro semestre de 2020, cerca de 1,6 em cada 1.000 Hyundais e Kias segurados foram relatados como roubados. Este valor foi aproximadamente o mesmo que o registado para todas as outras marcas de automóveis. No entanto, no primeiro semestre de 2023, esse número tinha aumentado para 11,2 por 1.0000. Entretanto, a taxa de furto para todas as outras marcas de automóveis manteve-se praticamente a mesma.

Durante o primeiro semestre de 2023, os pedidos de indemnização por furto da Hyundai e da Kia foram mais de sete vezes superiores aos dos automóveis de outros fabricantes, de acordo com o HLDI.

Certos modelos Hyundai e Kia mais antigos, fabricados entre 2015 e 2019, são particularmente vulneráveis aos ladrões de automóveis. As versões menos dispendiosas de veículos como os Hyundai Santa Fe e Tucson e os Kia Forte e Sportage equipados com ignições chave-na-mão - por oposição aos automóveis que apenas necessitam de premir um botão para arrancar - têm aproximadamente o dobro da probabilidade de serem roubados do que outros veículos de idade semelhante.

De acordo com o HLDI, muitos destes veículos não dispõem de algumas das tecnologias básicas de prevenção do furto de automóveis, como os imobilizadores electrónicos, incluídos na maioria dos outros veículos, mesmo nesses anos. Os imobilizadores electrónicos dependem de um chip de computador no automóvel e de outro na chave que comunicam para confirmar que a chave é autêntica e pertence realmente a esse veículo.

A Hyundai e a Kia operam como empresas separadas nos Estados Unidos, mas o Hyundai Motor Group detém uma grande participação na Kia, e vários modelos da Hyundai e da Kia partilham grande parte da sua engenharia. Os modelos mais recentes são menos vulneráveis ao roubo.

Alguns estados, como Nova Iorque, Washington e Delaware, registaram aumentos acentuados nos pedidos de indemnização por furto de Hyundai e Kia durante o primeiro semestre do ano passado, de acordo com os dados do HLDI. Em Maryland, por exemplo, os sinistros de roubo aumentaram de quatro por 1.000 veículos segurados no último semestre de 2022 para 14 no primeiro semestre de 2023.

O método de roubo, que envolve o uso da ponta de metal de um cabo USB para ligar o carro, se espalhou pelas redes sociais, principalmente o TikTok.

As reclamações de vandalismo também dispararam para os Hyundais e Kias afetados, atingindo um pico de três vezes a taxa de outros veículos no mercado no primeiro semestre de 2023, disse o HLDI. O pico foi provavelmente o resultado de tentativas de roubo fracassadas, acrescentou.

Presumivelmente, o rápido aumento nos roubos está ligado a uma maior conscientização sobre a vulnerabilidade e as técnicas para explorá-la, disse Matt Moore, vice-presidente sênior da HLDI. Embora a tendência de roubo se tenha inicialmente propagado nas redes sociais, as histórias dos meios de comunicação tradicionais sobre a tendência também contêm informações sobre a vulnerabilidade destes veículos. Mas a cobertura mediática também pode servir para que as pessoas saibam que existem formas de proteger os seus veículos.

"Penso que, nesta altura, é importante ajudar os consumidores a compreender, as pessoas que possuem estes veículos que são vulneráveis, que existe uma solução que está disponível", afirmou.

No início deste ano, a Hyundai e a Kia acordaram um acordo de 200 milhões de dólares com cerca de 9 milhões de proprietários de veículos para resolver as queixas de que os fabricantes de automóveis não fizeram o suficiente para tornar os veículos seguros. Para além do pagamento de indemnizações por veículos roubados e danificados, o acordo incluía também a instalação de software antirroubo e os custos de outras medidas de prevenção de roubos.

O problema tornou-se tão prevalecente que algumas seguradoras de automóveis em determinados mercados se recusaram simplesmente a cobrir estes modelos Hyundai e Kia mais antigos, algo que as seguradoras não costumam fazer.

Ambos os fabricantes de automóveis referiram as medidas que tomaram para fornecer equipamento e tecnologias antirroubo aos clientes. Também colaboraram com a polícia local para distribuir bloqueios de direção aos proprietários destes modelos.

"A Kia continua a tomar medidas significativas para apoiar os nossos clientes em resposta aos criminosos que utilizam métodos de furto promovidos e popularizados nas redes sociais para roubar ou tentar roubar determinados modelos de veículos", afirmou o porta-voz da Kia, James Bell, numa longa declaração que detalha as medidas tomadas pela empresa. Ele pediu aos clientes elegíveis para instalar a atualização de software que seu Kia lançou no início deste ano.

A Hyundai disse que também criou centros de serviço temporários numa série de grandes cidades para instalar software antirroubo nos veículos.

