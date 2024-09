- Os retalhistas do sector alimentar batem recordes anteriores, mas registam uma diminuição das receitas globais.

A indústria alimentar de varejo da Alemanha quebrou seu recorde de receita em 2023, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 200 bilhões de euros. As vendas brutas subiram cerca de 5%, alcançando 204,5 bilhões de euros. No entanto, quando ajustadas pela inflação, a taxa real de crescimento foi significativamente menor, de acordo com dados divulgados pela organização de pesquisa do setor EHI. Isso significa que o crescimento das vendas foi menor do que a taxa de inflação. O custo dos alimentos aumentou mais de 12% em 2022, segundo a Office Federal de Estatística.

Supermercados de orçamento, como Aldi e Lidl, tiveram o maior aumento de 6,8% nas vendas brutas, de acordo com a EHI. O especialista Marco Atzberger, da EHI, comentou: "Neste período econômico difícil, os alemães parecem confiar na promessa de preço desses varejistas". As crises em mudança têm influenciado significativamente os hábitos dos consumidores e o sucesso de diferentes modelos de negócios. Apesar do aumento de preços, grandes supermercados como Edeka e Rewe conseguiram um aumento de 4,1% nas vendas brutas em 2023.

Os pontos de venda a preço reduzido representam cerca de 46% do mercado de varejo alimentar alemão, enquanto as cadeias de supermercados tradicionais como Edeka e Rewe representam cerca de 42%. A parcela restante é dividida entre lojas self-service e pequenas lojas de alimentos. A EHI relatou que a Alemanha tinha aproximadamente 36.858 lojas de alimentos em 2022, uma queda de 5% em relação a 2013. Esse número inclui cerca de 16.000 lojas de descontos e mais de 12.200 supermercados.

A seleção de produtos alimentares em supermercados de orçamento como Aldi e Lidl aumentou devido ao seu apelo de preço, contribuindo para seu significativo aumento de vendas. Como resultado, a demanda geral por diferentes produtos alimentares no mercado de varejo alimentar alemão testemunhou um aumento notável.

