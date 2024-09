Os resultados recentes sublinham a actual imobilidade do sector imobiliário.

Os dados recentes do setor imobiliário destacam a parada significativa no mercado de habitação em 2024, à medida que os americanos lutavam com uma mistura prejudicial de preços de propriedade nas alturas e taxas de hipoteca infladas, levando a um dos mercados de habitação menos acessíveis das últimas décadas. Uma redução da taxa pela Reserva Federal neste mês acendeu as expectativas de que a indústria sensível às taxas pode testemunhar em breve uma onda revigorante.

Refletindo esse sentimento, Chen Zhao, líder de pesquisa econômica da Redfin, observou: "O mercado imobiliário em 2024 foi basicamente posto no gelo". Apesar de observações semelhantes em 2023, havia uma crença persistente de que as coisas não poderiam piorar. Infelizmente, 2024 provou ser decepcionante no setor habitacional.

Aproximadamente 25 de cada 1.000 casas foram vendidas durante os primeiros oito meses do ano, indicando uma queda de 37% nas vendas em comparação ao mesmo período em 2021, que testemunhou um aumento na atividade de compra de casas devido à pandemia. Esta figura também representa uma queda de 31% nas vendas em comparação ao mesmo período em 2019.

Zhao argumenta que um mercado onde 30 a 40 casas de cada 1.000 são vendidas indica um cenário habitacional mais saudável.

Uma das principais razões para as menores taxas de venda de casas em 2024 é a oferta limitada de propriedades disponíveis. Apenas 32 casas de cada 1.000 estavam à venda durante os primeiros oito meses do ano, representando o nível mais baixo desde pelo menos 2012, de acordo com a Redfin.

Localização Importa

Algumas áreas tiveram um desaceleramento mais severo do que outras. As casas nas áreas suburbanas e rurais foram compradas ligeiramente com mais frequência do que as moradias urbanas, de acordo com os dados da Redfin.

Fatores geográficos também desempenham um papel significativo. Sete das dez áreas metropolitanas com as menores taxas de turnover em 2024 estão localizadas na Califórnia. Los Angeles foi a cidade com a menor taxa de turnover, com apenas 15 casas de cada 1.000 vendidas - uma queda de 32% em comparação ao mesmo período em 2019.

"Em cidades como Los Angeles, os salários não acompanharam os preços das habitações", explicou Jeremiah Vancans, um corretor de imóveis afiliado à Compass. "Não há muito inventário de novas construções no mercado, e quando há, não está disponível a preços acessíveis".

Vancans atribuiu ainda o desaceleramento em Los Angeles à queda no recrutamento na indústria do entretenimento, um dos principais empregadores da cidade. Vancans estimou que os efeitos persistentes das greves de escritores e atores em 2023, além das perturbações causadas pelos serviços de streaming, tiveram um impacto negativo nas oportunidades de emprego para profissionais do entretenimento.

Boston foi o segundo mercado mais lento e teve uma queda de quase 38% nas vendas de casas em comparação a cinco anos atrás.

Austin, Texas, que ganhou destaque nos últimos anos como um importante centro tecnológico, registrou a maior queda nas vendas de casas de todas as áreas metropolitanas analisadas pela Redfin nos últimos cinco anos. Austin vendeu 30 casas para cada 1.000 casas neste ano, apenas metade da taxa de vendas em 2019.

Os compradores de casas nas cidades do Cinturão do Sol e nas áreas dentro da distância de comutação de Nova York tiveram a maior variedade de opções. Mais casas foram vendidas em Phoenix do que em qualquer outra área metropolitana, de acordo com a Redfin.

"Estamos construindo muitos novos imóveis, proporcionando uma maior seleção de imóveis para os compradores escolherem", disse Patrick Chamberlin, um corretor de imóveis em Phoenix. "Em comparação com outras partes do país, as casas em Phoenix estão mais razoavelmente preçadas".

No entanto, Chamberlin admitiu que mesmo em Phoenix, as vendas de casas desaceleraram significativamente em comparação aos anos da pandemia de 2020 e 2021.

" Ainda estamos muito abaixo dos níveis habituais dos últimos anos", disse ele. "Ainda parece estagnado".

Estimulando um Mercado Imobiliário Estagnado

As taxas de hipoteca têm caído gradualmente à medida que se espera uma nova redução das taxas de juro da Fed, com a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos caindo para 6,08% na semana encerrada em 26 de setembro, de acordo com a Freddie Mac. Embora isso represente uma queda significativa em relação ao pico recente de 7,79% alcançado no outono de 2023, ainda está acima das taxas médias de hipoteca durante o período de quase 14 anos entre 2008 e 2022.

Zhao atribuiu as vendas históricamente lentas de casas em 2024 em parte ao "efeito de bloqueio de taxa".

Os americanos que conseguiram taxas de hipoteca mais baixas antes de 2024 têm sido relutantes ou incapazes de colocar suas casas à venda devido à suposta necessidade de adquirir uma nova casa a uma taxa de juro consideravelmente mais alta. De acordo com a Consumer Financial Protection Bureau, quase 60% dos 50,8 milhões de hipotecas ativas têm taxas de juro abaixo de 4%.

"Não houve muita motivação para vender casas", disse Zhao. "A oferta limitada no mercado teve um papel significativo na falta de turnover".

A escassez de novas construções também contribuiu para o mercado habitacional lento dos Estados Unidos. Os especialistas estimam que os EUA precisam construir mais de 2 milhões de casas para atender à crescente demanda. Esta escassez ajudou a empurrar os preços das habitações para recordes históricos. O preço médio de venda de uma casa existente em agosto foi de 416.700 dólares - o 14º mês consecutivo de aumentos ano a ano, de acordo com a National Association of Realtors.

"Chegar a um mercado habitacional equilibrado a partir daqui parece ser um grande desafio", disse Zhao. "Acredito que a solução reside em um aumento substancial da oferta de propriedades, seja através de novos projetos de construção ou encontrando maneiras de acessar as casas dos proprietários atuais".

"Prepare-se para uma longa caminhada, de cinco a dez anos, até que você ouça novamente uma melodia familiar no mercado imobiliário", ela continuou.

O mercado imobiliário moroso em 2024 teve um efeito cascata na economia mais ampla, com gastos dos consumidores e investimentos empresariais reduzidos devido à inacessibilidade das casas. Os altos custos das propriedades e taxas de juros tornaram difícil para muitos consumidores poupar para outras empreitadas ou investimentos empresariais.

Como Zhao analisa ainda mais, o abrandamento do mercado imobiliário afetou vários setores da comunidade empresarial, tornando difícil para pequenas empresas que dependem do desenvolvimento e construção de imóveis residenciais para crescer. potenciais compradores de casas, muitas vezes primeiros compradores, também adiaram seus planos de iniciar negócios, aguardando condições de mercado mais favoráveis.

