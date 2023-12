Os restos queimados do carro de F1 de Romain Grosjean do acidente do Bahrain vão ser expostos

Grosjean ficou preso no carro em chamas durante 28 segundos depois de colidir com o muro da pista a cerca de 120 quilómetros por hora.

Acabou por conseguir sair do carro, no que viria a ser o último ato do francês como piloto de F1.

Depois de recuperar das queimaduras sofridas no acidente, Grosjean está a fazer a transição para outras formas de desporto automóvel e vai competir na Indy 500 pela segunda vez no final deste ano.

O chassis queimado do seu carro Haas do GP do Bahrein fará parte da primeira Exposição de Fórmula 1 do mundo na capital espanhola, que será inaugurada a 24 de março.

A exposição será acompanhada por uma instalação de vídeo que mostra imagens inéditas do acidente, bem como uma entrevista com Grosjean a contar a experiência.

"Do meu ponto de vista, foi um grande acidente, mas não me apercebi do impacto nem da violência do que se passou do lado de fora", diz Grosjean na entrevista.

"Só no dia seguinte, quando pedi a alguém que me mostrasse o aspeto do acidente, é que me apercebi. A minha mulher estava a ver aquela corrida com o meu pai e os meus filhos. Eles vão lembrar-se desse momento durante toda a vida. Eram apenas espectadores à espera de ouvir alguma coisa... à espera de ver alguma coisa do Bahrein".

Após o incidente, seguiu-se um debate sobre a segurança dos pilotos de F1 durante acidentes graves.

Em declarações à CNN Sport há dois anos, Grosjean reconheceu que o halo, o dispositivo de proteção obrigatório instalado nos carros de F1, lhe salvou a vida.

"Eu era um dos tipos contra o halo. Não gostava dele", disse.

"Não achava que fosse bom para o desporto automóvel. Devo dizer que mudei muito de ideias e que não vou correr com um carro sem halo porque está a salvar-nos a vida."

Para escapar às chamas, Grosjean teve de partir o apoio de cabeça com o capacete e puxar com força com o pé preso para o retirar do chassis. Depois de se libertar, foi transportado para o hospital e tratado por queimaduras nas mãos e nos tornozelos.

Grosjean terminou a sua carreira na F1 com 10 pódios em 179 corridas e, desde 2021, tem corrido na IndyCar com a Dale Coyne Racing e, mais recentemente, com a Andretti Autosport.

Ele ficou em 13º lugar na série IndyCar da última temporada e 31º em sua estreia na Indy500.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com