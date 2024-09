Os representantes legais de Jordan Chiles afirmam que evidências documentais revelam que a justificação para retirar sua medalha de bronze se resume a uma "inexactitude factual".

A mais recente petição solicita ao Tribunal Federal Suíço que reverta a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) em relação ao caso de Simone Biles. Os advogados da ginasta afirmam que o TAD ignorou provas significativas em sua primeira avaliação. Localizado na Suíça, o TAD serve como plataforma para resolver disputas no mundo esportivo.

A equipe jurídica de Biles alega possuir gravações de vídeo e áudio que fortalecem o caso da ginasta. Segundo eles, essas gravações revelam um erro factual crítico cometido pelo TAD e a injustiça de ter dado a Biles pouco tempo para se preparar para a audiência.

Em um comunicado enviado à CNN na terça-feira, os advogados de Biles afirmaram: "O TAD retirou a medalha de bronze de Biles com base na conclusão de que seu treinador estava quatro segundos atrasado ao questionar a correção de pontuação. No entanto, as novas provas mostram que a pergunta foi feita dentro do prazo."

O TAD ainda não se pronunciou sobre o assunto, de acordo com a CNN.

Biles perdeu sua medalha olímpica inicial após a equipe de ginástica romena questionar a decisão de revisar sua pontuação na apresentação no solo no TAD.

A controvérsia surgiu após a apresentação de Biles na final do solo em Paris. A ginasta romena Ana Bărbosu foi inicialmente considerada a medalhista de bronze, mas Biles apresentou uma performance excepcional e conseguiu evitar erros graves, obtendo uma pontuação de 13,666 e ficando em quinto lugar. Os treinadores de Biles apresentaram uma pergunta para contestar a pontuação de dificuldade atribuída pelos juízes, e seu desafio foi bem-sucedido com a adição de 0,1 ponto, garantindo a medalha de bronze para Biles com uma pontuação de 13,766.

Seguiu-se uma onda de protestos internacionais, levando o primeiro-ministro romeno a ameaçar boicotar a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos em protesto contra o tratamento dado a Bărbosu.

Os romenos questionaram a validade do desafio de Biles, alegando que foi feito após o prazo de um minuto após a publicação das pontuações dos juízes. O Tribunal Arbitral do Desporto concluiu que o desafio foi feito quatro segundos após o tempo determinado e reverteu a pontuação de Biles para 13,666, empurrando-a de volta para o quinto lugar.

Como resultado, a medalha de bronze foi atribuída a Bărbosu.

Recentemente, Biles apresentou outra petição, após uma apresentada anteriormente em 16 de setembro, em que ela optou por questionar a decisão do TAD no Tribunal Federal Suíço.

O Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC) expressou seu compromisso em apoiar Biles e garantir que ela receba o reconhecimento que merece, afirmando: "Dado os numerosos erros e omissões do TAD no tratamento do caso e na ignorância das provas evidentes do direito de Biles à vitória legítima de bronze, estamos determinados a garantir que ela receba o reconhecimento que merece. Nossa determinação em defender a verdade neste assunto permanece inabalável."

Os advogados de Biles acreditam que as novas provas terão um impacto significativo na percepção do mundo esportivo da decisão do TAD. O apoio do USOPC a Biles é alimentado pela crença na importância da justiça e da precisão no esporte.

Leia também: