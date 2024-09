Os recentes desenvolvimentos com o 23andMe.

Se a narrativa terminasse aí, seria semelhante à fábula ideal do Vale do Silício que atrai numerosos aspirantes a seguir seus sonhos de bilionários da tecnologia. No entanto, os recentes tropeços da 23andMe sugerem uma narrativa um pouco diferente, servindo como uma história de advertência.

Esta semana, todos os sete diretores independentes da empresa renunciaram coletivamente, expressando seu descontentamento com a estratégia do CEO e suas intenções de privatizar a 23andMe. As renúncias ocorrem num momento em que a empresa, que nunca teve lucro, está supostamente queimando caixa a uma taxa tão rápida que pode esgotar seus recursos no ano que vem, de acordo com o The Wall Street Journal.

A CEO e co-fundadora, Anne Wojcicki, expressou surpresa e decepção com a decisão dos diretores, mas mantém sua determinação em levar a empresa para o setor privado.

Uma porta-voz da 23andMe optou por não comentar além dos registros públicos da empresa.

O que aconteceu?

Os últimos dois anos foram desafiadores para a 23andMe. Este verão, em particular, foi particularmente difícil para seu CEO influente, que esteve envolvida em uma disputa de poder com seu conselho sobre o futuro da empresa. Enquanto isso, a irmã de Wojcicki, a ex-CEO do YouTube Susan Wojcicki, infelizmente faleceu no mês passado, aos 56 anos.

A 23andMe tornou-se pública em 2021, aproveitando a tendência do SPAC da época, quando várias empresas optaram por "companhias de propósito especial" - essencialmente fusões com empresas de casca que permitiram listagens públicas rápidas quando o entusiasmo dos investidores estava alto.

A ação disparou, avaliando temporariamente a empresa em $6 bilhões. Wojcicki (cujo nome é pronunciado "wo-JIS-kee"), que possui 49% da empresa, assim tornou-se bilionária.

No entanto, desde então, a 23andMe tem lutado para encontrar um modelo de negócio sustentável.

Seu principal produto para consumidores, um kit de teste de DNA em casa, promete "insights genéticos personalizados" que supostamente apontam potenciais riscos à saúde, como sua probabilidade de desenvolver Alzheimer ou certos cânceres. A página de investidores da empresa afirma que 80% dos clientes consentem em permitir que seus dados sejam utilizados para pesquisa genética e desenvolvimento de drogas.

Os kits ganharam o endorsement de celebridades, incluindo um lugar na lista de "coisas favoritas" de Oprah por cerca de $100. Por esse preço, você receberia um tubo de ensaio pelo correio, o encheria com saliva, o enviaria de volta e aguardaria seu relatório personalizado.

O problema é que, após sua compra inicial e análise de resultados, não há... muito mais a fazer.

A 23andMe tentou converter clientes únicos em assinantes com base na chance de feedback contínuo e planos de bem-estar personalizados. No entanto, de acordo com o The Wall Street Journal, a empresa não conseguiu atingir suas próprias metas de assinantes.

Enquanto a pesquisa de drogas da 23andMe (uma empresa notoriamente cara e geralmente infrutífera) ainda não gerou receita substancial, a empresa é atualmente avaliada abaixo de $200 milhões - uma redução surpreendente de 97% em relação a sua alta em 2021. Houve demissões em toda a empresa no ano passado.

Wojcicki, de 51 anos, parece estar expandindo seus horizontes de geração de receita.

No mês passado, a 23andMe descontinuou sua divisão interna de pesquisa de drogas. Simultaneamente, anunciou que sua plataforma de telemedicina, Lemonaid, fornecerá injeções semanais de semaglutida (o componente ativo em Wegovy e Ozempic) através de um novo serviço de assinatura - juntando-se a uma série de empresas que estão capitalizando no crescente popularity de medicamentos GLP-1 para emagrecimento.

Em sua nota aos funcionários esta semana, Wojcicki reiterou suas intenções de levar a 23andMe para o setor privado, afirmando "estaremos melhor posicionados para alcançar nossa missão e objetivos fora das pressões temporárias dos mercados públicos". Ela acrescentou que a empresa procurará imediatamente novos membros da diretoria, com Wojcicki sendo o único membro atual.

