Os proprietários da NFL aprovam um acordo único para o playoff em local neutro após o cancelamento do Bills-Bengals

A liga organizou uma reunião virtual especial com todos os 32 proprietários de equipas ou com os seus representantes na sexta-feira para determinar os possíveis cenários dos playoffs, uma vez que duas equipas, os Bills e os Bengals, terão disputado menos jogos da época regular.

O jogo de segunda-feira à noite entre os Bills e os Bengals foi cancelado depois de Damar Hamlin ter entrado em colapso no campo e ter sido levado para o hospital. Enquanto outras equipas terão disputado 17 jogos, Buffalo e Cincinnati entrarão nos playoffs com 16 jogos.

"Reconheço que não existe uma solução perfeita", afirmou Roger Goodell, Comissário da NFL, na quinta-feira, depois de a proposta ter sido aprovada pelo comité da competição e antes de ter recebido a aprovação dos clubes. "A proposta que estamos a pedir à propriedade para considerar, no entanto, aborda as questões equitativas potenciais mais significativas criadas pela decisão difícil, mas necessária, de não jogar o jogo nestas circunstâncias extraordinárias."

Os proprietários da NFL aprovaram o plano único de organizar o jogo do Campeonato da AFC num local neutro se as duas equipas participantes jogassem um número desigual de jogos e ambas as equipas pudessem ter sido uma potencial semente de topo se o jogo Bills-Bengals tivesse sido jogado até ao fim.

Os Kansas City Chiefs (13-3) vão para o fim de semana como a potencial primeira cabeça de série, o que, em anos normais, significa que jogariam todos os seus jogos dos playoffs em casa.

Os Bills têm 12-3 e ocupam a segunda posição antes dos últimos jogos da temporada, no sábado e no domingo. Os Bengals estão em terceiro lugar na classificação para os playoffs, com 11 vitórias e 4 derrotas. As equipes são classificadas pela porcentagem de vitórias na temporada regular, informou a NFL na sexta-feira.

Há três cenários em que o jogo do título da AFC seria num local neutro. Cada um deles envolve os Chiefs e os Bills com o mesmo resultado (vitória, derrota ou empate) neste fim de semana.

Eis as possibilidades, de acordo com um comunicado da NFL

- Cenário 1 - Se o Buffalo e o Kansas City ganharem ou empatarem, o jogo do título entre o Buffalo e o Kansas City será num local neutro.

- Cenário 2 - Se Buffalo e Kansas City perderem e Baltimore ganhar ou empatar, o jogo do campeonato Buffalo vs Kansas City será num local neutro.

- Cenário 3 - Se Buffalo e Kansas City perderem e Cincinnati ganhar, o jogo do campeonato entre Buffalo ou Cincinnati e Kansas City será num local neutro.

Os proprietários também aprovaram na sexta-feira um plano para utilizar uma moeda ao ar para determinar o campo de jogo se os Bengals e os Baltimore Ravens (10-6) acabarem por ser adversários num jogo de wild card.

Os Ravens e os Bengals jogam no domingo e, com o desequilíbrio do calendário, os Ravens já não têm hipótese de vencer a AFC Norte.

"Se Baltimore derrotar Cincinnati na Semana 18, terá derrotado Cincinnati, um adversário de divisão, duas vezes, mas não poderá sediar um jogo de playoff porque Cincinnati terá uma porcentagem de vitórias maior para um calendário de 16 jogos do que Baltimore para um calendário de 17 jogos", explicou a NFL em seu comunicado de imprensa na quinta-feira. Uma vitória de Baltimore levaria os Ravens a um recorde de 11-6, enquanto os Bengals ficariam com 11-5.

Se ambas as equipas tivessem terminado com 11-6, os Ravens teriam ganho a divisão se tivessem derrotado os Bengals duas vezes.

Para ser aprovada, a votação dos cenários precisava que pelo menos 24 dos 32 proprietários aprovassem as resoluções.

Steve Almasy, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com