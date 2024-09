Os profissionais médicos da Charité tomam uma decisão desalentadora sobre o bem-estar de sua instituição

Um grupo de jornalistas de "Stern" e RTL investigou: Problemas sérios na assistência a pacientes no hospital Charité de Berlim estão causando desconforto entre a equipe médica. Aproximadamente 80% dos profissionais de saúde avaliaram a qualidade da assistência como 4 ou menos.

Muitos médicos no Charité de Berlim parecem insatisfeitos com a segurança do paciente na renomada instituição alemã. Uma pesquisa não publicada revelou que mais de 80% dos mais de 200 profissionais médicos envolvidos na pesquisa criticaram severamente a qualidade do tratamento, avaliando-o com notas de 4, 5 ou 6. Essas informações são fornecidas por "Stern" e RTL.

Ao longo de vários meses, uma equipe de repórteres descobriu problemas na clínica e teve acesso a duas pesquisas que revelam uma discrepância entre as condições declaradas e as do mundo real. A pesquisa interna foi realizada entre profissionais médicos de diferentes níveis e departamentos em vários hospitais e questionou sobre o estado atual da assistência a pacientes no Charité.

Quando questionados sobre a qualidade da assistência a pacientes nas atuais condições de trabalho, 44% responderam "insatisfatória" e 8% "inadequada" - mais da metade deu uma nota de 5 ou 6. Apenas 1 médico avaliou como "muito boa", enquanto 29% responderam "satisfatória".

Estudantes de medicina evitam o Charité

Uma segunda pesquisa realizada pela Marburger Bund, sindicato médico, pediu feedback a mais de 200 estudantes de medicina no ano de prática sobre suas experiências em clínicas de Berlim. Cerca de metade deles trabalhou em estações do Charité. Mais de dois terços deles discordaram em recomendar o Charité como hospital de ensino a outros estudantes. Entre aqueles que trabalharam em outras clínicas de Berlim, o contrário foi verdadeiro: mais de dois terços recomendaram seus hospitais. No total, apenas 10% sentiram-se bem preparados para sua vida profissional. Peter Bobbert, presidente da associação estadual de Berlim/Brandenburg da Marburger Bund, descreveu os resultados como "surpreendentes" e "não podem ser adoçados".

Em resposta a um pedido de "Stern" e RTL, o representante legal do Charité afirmou que as duas pesquisas não eram conhecidas do Charité e seus resultados não eram representativos. Eles também apontaram para classificações internacionais regulares que colocam o Charité entre os melhores hospitais.

O Charité, junto com outras grandes clínicas, deve se beneficiar financeiramente das reformas hospitalares atualmente sendo formuladas pelo ministro federal da Saúde, Karl Lauterbach. Ele emprega cerca de 5.700 médicos e pesquisadores.

A pesquisa não publicada realizada entre profissionais médicos no Charité revela uma crítica severa à qualidade do tratamento, com mais de 80% avaliando-o negativamente. Muitos estudantes de medicina que participaram de seu ano de prática em estações do Charité discordam em recomendá-lo como hospital de ensino a seus pares, citando insatisfação com suas experiências.

