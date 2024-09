Os profissionais esforçam-se por manter o emprego de cerca de 1,5 milhões de idosos

Através de modificações abrangentes, um estudo propõe que cerca de 1,36 milhões de trabalhadores em tempo integral com idades entre 55 e 70 anos poderiam potencialmente ingressar na força de trabalho alemã até 2035. Isso equivale a aproximadamente 1,5 milhão de idosos no total, segundo o especialista em mercado de trabalho Eric Thode da Fundação Bertelsmann. Esse objetivo pode ser alcançado ao motivar e incentivar indivíduos próximos à aposentadoria a trabalhar por mais tempo, retornar ao trabalho ou se aposentar mais tarde. Para isso, são necessárias várias medidas, como incentivos financeiros, simplificação das leis trabalhistas, criação de ambientes de trabalho adequados à idade e expansão dos serviços de saúde, cuidados e assistência.

O Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW) estima que, devido às mudanças demográficas, o número de trabalhadores idosos diminuirá em cerca de 1,5 milhão, para cerca de 9 milhões, até 2035. No entanto, esse declínio pode ser contrabalançado ao adaptar as ofertas de emprego aos trabalhadores mais velhos e ajustar os quadros relevantes, como impostos e requisitos legais, como destaca Thode.

Todos os indivíduos com idades entre 55 e 70 anos são considerados na análise e ela abrange vários setores. Thode enfatizou que as medidas necessárias para diferentes profissões podem diferir significativamente. Por exemplo, um trabalhador de fábrica com longa experiência poderia transitar para uma função menos fisicamente exigente dentro da empresa em sua idade avançada. Um telhador experiente poderia delegar responsabilidades para supervisionar a aquisição de materiais da sede usando um computador. Um cuidador mais velho poderia ser fornecido com auxílios tecnológicos como guinchos para ajudar a levantar pacientes delicadamente da cama.

Suécia como modelo

A Suécia valoriza o trabalho e a expertise dos trabalhadores mais velhos. Na simulação, o DIW se inspirou na Suécia, onde o emprego de trabalhadores idosos é mais comum e coincide com altos níveis de satisfação com a vida.

Atualmente, cerca de 6,1 milhões de indivíduos com idades entre 55 e 70 anos na Suécia recebem aposentadorias ou pensões por invalidez. Três quartos desses pensionistas com 65 anos ou mais relatam não ter restrições de saúde. Incentivos financeiros e oportunidades de trabalho personalizadas seriam adequadas para esses indivíduos, sugeriu Thode.

Na Alemanha, 3,6 milhões de pessoas com idades entre 55 e 70 anos já trabalham meio período, em média 20,3 horas por semana. Muitos poderiam ser convencidos a passar para o trabalho em tempo integral se as oportunidades fossem adequadas e eles fossem liberados das responsabilidades de cuidados e enfermagem. De acordo com o DIW e a fundação, mobilizar pessoas mais velhas que atualmente não estão empregadas, mas ainda não atingiram a idade de aposentadoria e se sustentam financeiramente por outros meios, mostra grande potencial.

Dinheiro, Saúde e Reconhecimento

Para aproveitar o potencial de emprego não explorado de indivíduos mais velhos, é necessário remover barreiras e oferecer mais reconhecimento. A formação contínua é crucial e deve ser apoiada pela política. O estudo recomenda ajustes nas políticas fiscais e sociais, bem como nas leis trabalhistas. Não todos os indivíduos idosos ainda são fisicamente capazes de trabalhar; portanto, a promoção prévia da saúde é essencial, destacou Thode.

De acordo com Ulrich Walwei, Diretor Adjunto do IAB, há um "pode", "quer" e "deve". No que diz respeito ao "deve", as condições quadro, como acordos coletivos, acordos empresariais e contratos individuais, precisariam ser alterados. No que diz respeito ao "pode", medidas preventivas, especialmente em áreas complexas como educação e saúde, são cruciais para manter a empregabilidade a longo prazo. Walwei observou que indivíduos bem-equipados com qualificações formais e aprendizado ao longo da vida são mais propensos a permanecer empregados por mais tempo.

Em relação ao "quer", Walwei enfatizou a motivação pessoal. A remuneração do trabalho e se suas habilidades e competências são valorizadas são fatores essenciais, destacou o economista. Idealmente, não deveria haver lacunas na carreira. A saída antecipada do mercado de trabalho através de esquemas como aposentadoria antecipada ou trabalho parcial torna a reentrada no mercado de trabalho desafiadora, observou Walwei. Incentivos governamentais poderiam contribuir para esse objetivo.

Coligação de Trânsito Propo

