- Os preços dos bens de consumo registaram um aumento desacelerado em Agosto.

Pela primeira vez em mais de três anos, a taxa de inflação da Alemanha caiu abaixo da meta de 2% em agosto. Os preços ao consumidor subiram a uma taxa anual de 1.9%, o menor crescimento desde março de 2021, de acordo com dados iniciais da Office Federal de Estatística.

Os custos com energia diminuíram 5.1% em comparação ao ano passado, enquanto os preços de serviços aumentaram acima da média em 3.9%. Os preços dos seguros de carro aumentaram mais de um quarto, enquanto os preços dos serviços sociais (+7.8%) e da hospedagem (+6.7%) também sofreram aumentos significativos. Isso pode ser parcialmente atribuído a aumentos salariais para trabalhadores.

Os preços dos alimentos aumentaram apenas 1.5% em comparação ao ano anterior, mas itens como azeite (+35.0%) se tornaram significativamente mais caros devido a colheitas ruins nos países do Mediterrâneo. Doces como mel, geleia, açúcar e outros confeitos também aumentaram em 5.0%. No entanto, os produtos lácteos permaneceram mais baratos do que no ano anterior.

O impacto de altas taxas de inflação nos consumidores ao longo do tempo parece estar diminuindo. Em julho, os preços ao consumidor aumentaram em 2.3%, após um aumento de 2.2% em junho. Desde março de 2021, uma taxa de inflação mais baixa não foi registrada, e em agosto, os preços também foram 0.1% menores do que em julho. A taxa de inflação subjacente, que exclui energia e alimentos, caiu 0.1 ponto percentual para 2.8%.

Se a inflação da Alemanha e da zona do euro como um todo continuar a diminuir, isso daria à Banque Central Europeia a chance de reduzir as taxas de juros. Em junho, o BCE reduziu as taxas de juros pela primeira vez desde o surto de inflação em 0.25 ponto percentual. Em julho, o BCE manteve as taxas de juros inalteradas e deu uma dica de um possível corte de taxa durante sua reunião de 12 de setembro. As previsões do mercado sugerem um corte de taxa. A taxa de inflação estimada para a zona do euro foi de 2.2% em agosto.

Economistas preveem que a taxa de inflação voltará a aumentar até o final do ano devido aos efeitos de base do ano anterior. Mesmo que a taxa de inflação permaneça abaixo de 2% em setembro e outubro, o problema ainda não está resolvido, alerta o economista do Deutsche Bank Research, Sebastian Becker. O instituto ZEW em Mannheim também vê apenas um sucesso temporário, mas não um progresso fundamental rumo à estabilidade de preços.

De acordo com o Nomura, um banco japonês, as expectativas do mercado sobre a extensão e o cronograma dos potenciais cortes de taxa aumentarão. No entanto, o crescimento impulsionado pelo consumo privado não é projetado.

Atualização de Inflação Destatis 8/2024

Apesar da queda geral na taxa de inflação, alimentos como azeite e itens doces como mel, geleia, açúcar e outros confeitos sofreram aumentos significativos nos preços. Como resultado, alguns consumidores ainda podem encontrar dificuldades em

Leia também: