Os preços das ações da Intel aumentaram após o anúncio da parceria de chips com a Amazon

A anúncio chegou após a declaração anterior da Intel de que poderia receber até US$ 3 bilhões em financiamento sob a Lei de Chip e Ciência para a produção de chips militares.

A Intel Foundry e a Amazon Web Services concordaram em colaborar em um projeto de chip personalizado para a AWS, como anunciado em um comunicado oficial. Essa parceria envolve um contrato de longo prazo, com valor de vários bilhões de dólares.

A Intel Foundry produzirá um chip de processamento de IA para a AWS usando a tecnologia de 18A da Intel, de acordo com a declaração feita pelo CEO da Intel, Pat Gelsinger, na segunda-feira.

Anteriormente, a Intel dominava o mercado de chips com um controle firme sobre PCs e Macs, mas teve dificuldades em acompanhar a transição para a computação móvel. Empresas como a Qualcomm e a Texas Instruments, líderes no setor de chips móveis, ultrapassaram a Intel em valor de mercado.

E então há a Nvidia, que aproveitou a explosão da IA para se tornar uma das empresas públicas mais bem-sucedidas financeiramente no mundo.

A aliança da Intel com a AWS faz parte de sua estratégia para recuperar seu terreno perdido. O acordo, combinado com os US$ 3 bilhões de financiamento do governo dos EUA para a produção de chips domésticos e militares, "destaca nossos progressos rumo à criação de um negócio de foundry robusto", afirmou a Intel no comunicado.

A Intel continua a expandir suas instalações em Arizona, Oregon, Novo México e Ohio, mas parou temporariamente a produção na Alemanha e na Polônia por aproximadamente dois anos.

Após o anúncio, as ações da Intel aumentaram 6% no after-hours trading.

Gelsinger também compartilhou atualizações sobre a missão da Intel de cortar US$ 10 bilhões até 2025. Para competir com a taiwanesa TSMC no mercado global de chips, a Intel reformulou seu modelo de negócios.

De acordo com o comunicado, a Intel já ultrapassou a metade de sua meta de reduzir sua força de trabalho em 15.000 funcionários até o final do ano. Novos cortes de empregos são esperados em meados de outubro. Além disso, a Intel planeja reduzir sua presença global de imóveis em cerca de dois terços até o final de 2024.

A parceria Intel-AWS é esperada para trazer uma significativa receita para o negócio da Intel. O acordo, junto com o financiamento do governo, é visto como um passo crucial para fortalecer o negócio de foundry da Intel.

