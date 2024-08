Os pontos quentes de hoje foram os seguintes.

À medida que o verão chega ao fim e o outono se aproxima no fim de semana, o sistema de tempo muda, fazendo com que as temperaturas ultrapassem os 30 graus Celsius, principalmente nas partes orientais do país. Em algumas regiões, isso pode ser o dia mais quente do ano.

As temperaturas máximas do dia foram registradas em Cottbus, com dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD) indicando um escaldante 35,5 graus Celsius às 15h50. Brandenburg seguiu de perto, com Wusterwitz no distrito de Potsdam-Mittelmark atingindo 35,3 graus Celsius às 16h30.

Várias áreas, incluindo Potsdam, a capital do estado de Brandenburg, e Jena na Turíngia, registraram temperaturas de 35,2 graus Celsius. Berlim e Brandenburg como um todo se tornaram um centro de calor, com o DWD afirmando que esse dia foi o mais quente do ano na região.

O calor extremo é resultado do impacto do sistema de alta pressão "Piet", que continuará a introduzir tempo quente com temperaturas acima de 30 graus Celsius nos próximos dias, embora as tempestades estejam se tornando mais frequentes.

No entanto, a temperatura mais alta registrada na Alemanha para o ano inteiro foi ainda mais intensa: Em 13 de agosto, atingiu 36,5 graus Celsius em Bad Neuenahr-Ahrweiler, na Renânia-Palatinado.

A União Europeia emitiu um alerta sobre a onda de calor extrema que afeta vários países europeus, aconselhando os cidadãos a tomar precauções necessárias devido às altas temperaturas. A Alemanha experimentou o dia mais quente do ano em Brandenburg, o que é uma preocupação significativa para as políticas de mudança climática da União Europeia.

