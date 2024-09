Os pesos pesados da América do Sul sofrem humilhação durante as rodadas de qualificação para a Copa do Mundo

Na Copa do Mundo de 2026, 48 nações competirão. No entanto, apesar da adição de 16 novas vagas, uma potência do futebol corre o risco de ser eliminada. O Brasil está atualmente em uma posição precária. Após sua última derrota, sua participação na Copa do Mundo está ameaçada. Até mesmo os detentores do título, a Argentina, estão lutando.

Dia infeliz para os titãs do futebol da América do Sul: enquanto a Argentina, campeã da Copa do Mundo, sofreu uma derrota por 1-2 (0-1) contra a Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo sem Lionel Messi, o Brasil sofreu sua quarta derrota na oitava partida das eliminatórias com uma derrota por 0-1 (0-1) no Paraguai e deve continuar preocupado em garantir uma das seis vagas diretas para a fase final nos EUA, México e Canadá.

Duas meses após a derrota por 0-1 na prorrogação na final caótica da Copa América, a Colômbia vingou sua derrota contra o campeão da América do Sul, a Argentina. Em temperaturas acima de 30 graus e umidade de 80%, James Rodríguez, ex-jogador do Bayern de Munique, selou o jogo quente em Barranquilla com um pênalti marcado após revisão de vídeo (60.).

O jogador de 33 anos, que se transferiu para o Rayo Vallecano da primeira divisão espanhola após sua impressionante atuação na Copa América, também deu a assistência para o gol de abertura de Yerson Mosquera (25.) e contribuiu involuntariamente para o empate temporário dos argentinos, que estavam sem seu capitão lesionado, Messi. Os Cafeteros, a única equipe invicta, reduziram a vantagem dos líderes argentinos (18 pontos) para 16 pontos.

O Brasil continua estacionário na décima partida sob o comando do técnico nacional Dorival Junior, que assumiu o cargo em janeiro. Apesar de controlar mais de 70% da posse de bola, a Seleção, com o astro Vinicius Junior, só conseguiu criar três oportunidades de gol. Já o Paraguai aproveitou sua primeira chance quando Diego Gómez marcou um lindo gol com o lado de fora do pé da beira da área penal no 20º minuto. Os Albirrojas (nove pontos) subiram para o sétimo lugar, apenas um ponto atrás dos cinco vezes campeões do mundo que nunca faltaram a uma final da Copa do Mundo.

Em outras partidas, o Uruguai, em terceiro lugar, empatou pela segunda vez consecutiva contra a Venezuela, em sexto lugar. O Equador ultrapassou o Brasil novamente com uma vitória por 1-0 (0-0) sobre o Peru, lanterna sem vitória. Assim como o Paraguai, a Bolívia também se aproximou das seis vagas diretas para a Copa do Mundo com uma vitória por 2-1 (2-1) no Chile.

