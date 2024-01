Os participantes no Super Bowl recebem máscaras e devem usá-las a menos que comam ou bebam, diz o diretor de saúde pública

Os adeptos que se dirigirem à NFL Experience no Centro de Convenções de LA, o "parque temático interativo de futebol americano" da NFL que será lançado na semana anterior à Super Bowl, a 13 de fevereiro, receberão gratuitamente kits de teste para levar para casa "com mensagens para testar antes do grande jogo", disse Ferrer.

Ela disse que a NFL prevê a distribuição de mais de 60.000 kits de teste. O condado montará locais de vacinação no NFL Experience e qualquer pessoa que receba a primeira, a segunda ou uma dose de reforço da vacina terá entrada gratuita no evento.

A NFL oferecerá testes rápidos gratuitos no Estádio SoFi, em Inglewood, e no Centro de Convenções de Los Angeles "para que todos os participantes possam fazer o teste para saber o seu estado antes de entrarem nos eventos", disse Ferrer.

Ferrer informou o conselho de administração sobre as estatísticas da semana relativas à Covid-19 no condado mais populoso do estado, uma vez que a taxa de positividade desceu de 17% para 14%.

"Esta tendência decrescente é encorajadora e indica que é provável que tenhamos ultrapassado o pico de transmissão do Omicron e que estamos a começar a assistir a um declínio real do número de novos indivíduos infectados", afirmou.

O seu otimismo foi moderado, observando que as taxas de casos ainda são elevadas, com uma média de cerca de 32 000 novas infecções por dia e que, embora as hospitalizações tenham diminuído, esse número também permanece elevado.

Fonte: edition.cnn.com