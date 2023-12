Os organismos que regem o ténis continuam a exortar os jogadores a vacinarem-se antes do US Open

Fazem-no numa altura em que parece haver um sentimento de hesitação em relação à vacina entre algumas das principais estrelas do desporto.

Stefanos Tsitsipas, número 3 do mundo masculino, foi a mais recente estrela de alto nível da digressão a manifestar hesitação em relação à vacina.

A número 2 do mundo feminino, Aryna Sabalenka, também expressou hesitação em relação à vacinação contra a Covid-19 em março, dizendo "Não confio muito nela. De certeza que não quero que a minha família a tome. Se tiver de o fazer, vou pensar duas vezes antes de o fazer".

Os representantes de Sabalenka não responderam ao pedido da CNN para que comentasse se a sua posição tinha mudado antes do US Open, onde os jogadores da ATP Tour masculina e da WTA (Women's Tennis Association) Tour competirão no US Open.

Numa declaração enviada à CNN, um porta-voz da WTA afirmou que cerca de 50% das suas jogadoras estão vacinadas, embora tenha estabelecido um objetivo de 85% até ao final do ano.

O porta-voz disse que a organização "acredita e incentiva todos a tomar uma vacina", mas a decisão de vacinar foi "uma decisão pessoal e que respeitamos".

A ATP Tour, a organização masculina de ténis, disse que a sua taxa de vacinação atual é "ligeiramente superior a 50%".

Numa declaração à CNN, um porta-voz disse que o circuito "continua a recomendar fortemente a vacinação aos jogadores, com base, antes de mais, em provas científicas que apoiam os benefícios para a saúde e a proteção proporcionada", mas que a decisão de cada jogador de se vacinar continua a ser de "livre escolha".

MaliVai Washington, finalista de Wimbledon e quatro vezes vencedor do ATP Tour, diz que os jogadores estão numa posição privilegiada para poderem influenciar os outros quando se trata de receber a vacina.

"Quando olho para o ATP e o WTA Tours, os atletas internacionais de elite, eles podem mostrar um enorme papel de liderança neste momento", disse Washington à CNN.

Quando digo líderes, estes atletas têm uma influência significativa sobre muitas pessoas que os seguem e, se forem defensores da vacina, as pessoas dirão: "Sabem que mais, vou dar outra vista de olhos a isto. Vou seguir isto. Se fulano ou sicrano está a fazer isso, talvez seja bom para mim".

"Penso que poderiam ter um grande impacto nas taxas de vacinação se, digamos, uma mão-cheia de jogadores do circuito masculino e feminino dissessem: 'Sim, acabei de ser vacinado'."

No entanto, Washington, que diz estar vacinado, não acredita necessariamente que os jogadores tenham a responsabilidade de usar as suas plataformas para defender publicamente que outros sejam vacinados.

Em vez disso, ele acredita que eles compartilham a mesma responsabilidade que o público em geral de fazer isso para se protegerem e protegerem as pessoas ao seu redor.

"Cada indivíduo vai olhar para a palavra 'responsabilidade' de forma diferente", explica. "Pessoalmente, penso que é da responsabilidade de todos tomar a vacina... agora, nem todos se sentem à vontade para a promover, falar sobre o assunto e tomar a vacina perante as câmaras, porque não sentem que seja da sua responsabilidade.

"Se eu estivesse hoje na digressão, não teria qualquer problema em anunciar publicamente que estou a tomar a vacina e provavelmente encorajaria outras pessoas a fazer o mesmo.

No início deste ano, Roger Federer, 20 vezes campeão do Grand Slam, revelou que foi vacinado, enquanto o rival de longa data Rafael Nadal também apoiou publicamente a vacinação.

Hesitação em relação às vacinas

Na semana passada, na CNN, o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, delineou um cronograma para 2022 para quando "começaremos a ter um bom controlo" sobre a Covid-19 nos EUA - se as vacinações aumentarem.

O que está em causa é o número de pessoas que são vacinadas, o número de pessoas que se levantam e dizem: "Já estamos fartos disto, temos de pôr fim a este terrível surto que perturbou completamente as nossas vidas", disse o Dr. Fauci ao programa CBS This Morning na terça-feira.

Só que a mensagem de Fauci e de outros especialistas em saúde pública de todo o mundo parece não ser convincente para muitos tenistas de elite.

Os recentes comentários de Tsitsipas foram suficientes para suscitar uma refutação por parte do governo grego, com o porta-voz Giannis Oikonomou a afirmar que o jovem de 23 anos "não tem os conhecimentos e os estudos necessários para avaliar a necessidade de vacinação".

Antes do início do Open dos Estados Unidos, o agente de Tsitsipas não respondeu à pergunta da CNN sobre se o jogador tinha sido vacinado na sequência dos comentários de Oikonomou.

Num comunicado enviado à CNN, um porta-voz da ITF, o organismo que rege o ténis mundial, afirmou "A ITF continua a atualizar os protocolos que todos os torneios e participantes sancionados pela ITF devem seguir para mitigar o risco de exposição e propagação da Covid-19.

"Embora continue a ser uma decisão pessoal de cada indivíduo, encorajamos vivamente todos os participantes em eventos da ITF a tomarem a vacina contra a Covid-19 assim que estiver disponível para eles, a fim de se protegerem a si próprios e aos outros.

"É do interesse de todos que as restrições possam ser responsavelmente atenuadas para o benefício dos participantes, dos anfitriões do torneio e da comunidade em geral."

Regras do Open dos EUA

Mas, à medida que centenas de jogadores de ténis chegam de todo o mundo, há potenciais consequências na vida real para os nova-iorquinos, sobretudo para as pessoas que trabalham nos bastidores do Open dos EUA.

No sábado, a Associação de Ténis dos Estados Unidos (USTA) anunciou que o gabinete do presidente da Câmara Municipal de Nova Iorque vai exigir aos espectadores a apresentação de um comprovativo de vacinação contra a COVID-19 para poderem entrar em grande parte do Open dos Estados Unidos, o que não acontecia anteriormente.

"Dada a evolução contínua da variante Delta e de acordo com a nossa intenção de colocar a saúde e a segurança dos nossos fãs em primeiro lugar, a USTA estenderá a exigência do prefeito a todos os portadores de ingressos do US Open com 12 anos ou mais", diz o comunicado.

"Qualquer participante do US Open com bilhetes para o Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium, The Grandstand ou para o recinto do US Open terá de apresentar prova de pelo menos uma dose de uma vacina contra a COVID-19 para entrar no recinto do USTA Billie Jean King National Tennis Center."

Os regulamentos do US Open estabelecem que os convidados que participam no torneio, tal como os jogadores, também terão de apresentar um comprovativo de vacinação para as áreas de refeições interiores, devido à recente ordem executiva da cidade de Nova Iorque.

Os jogadores também terão de apresentar um comprovativo de vacinação para comer nos restaurantes do recinto do US Open em Flushing Meadows - e em qualquer outro local da cidade de Nova Iorque - mas os mandatos de vacinação da cidade para eventos em recintos fechados não se aplicarão a eventos auxiliares do torneio, como conferências de imprensa, a menos que sejam residentes na cidade.

As regras do US Open exigem que os jogadores façam um teste de Covid à chegada, mas não terão de se auto-isolar enquanto aguardam o resultado.

Num comunicado enviado à CNN, um porta-voz da ATP afirmou: "A vacinação também ajuda os jogadores a reduzir o risco de serem excluídos da competição, em virtude de serem um caso positivo ou um contacto próximo.

"Reforçamos regularmente esta posição na nossa comunicação aos jogadores, que incluiu várias sessões virtuais com especialistas médicos sobre o assunto nos últimos meses."

Na semana passada, a directora do US Open, Stacey Allaster, citou a taxa de vacinação da cidade de Nova Iorque, de quase 70%, como uma das razões pelas quais os organizadores apoiam os seus protocolos de torneio.

Os fãs que lotam as arquibancadas em Flushing Meadows serão um forte contraste com a edição de 2020 do torneio, que foi disputada inteiramente a portas fechadas e até exigiu que os jogadores ficassem em grande parte dentro de uma "bolha" do US Open.

Uma das principais tenistas já teve de desistir do próximo US Open depois de testar positivo para a Covid-19.

A americana Sofia Kenin, campeã do Open da Austrália em 2020 e atualmente em quinto lugar no ranking mundial, afirmou nas redes sociais que está vacinada e que os seus sintomas são "bastante ligeiros".

