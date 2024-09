- Os números da loteria de hoje, que vão para 4 de Setembro de 2024, são os seguintes:

Ao longo dos anos, a Lotto tornou-se a loteria mais amada da Alemanha, com muitos indivíduos ansiosamente aguardando os sorteios às quartas-feiras e sábados. Independentemente de a sua sorte ter batido com o "6aus49" ou com as categorias adicionais "Spiel 77" e "Super 6", você pode descobrir se acertou aqui após o sorteio (os horários dos sorteios são 18:25 às quartas-feiras e 19:25 aos sábados).

Os números da Lotto em jogo atualmente

Os números acima são cortesia do portal www.lottozahlenonline.de. Até o anúncio dos resultados do sorteio atual, são exibidos os números do sorteio anterior. Por favor, tenha em mente que essa informação é fornecida sem qualquer garantia.*

O conceito do jogo

Antes do sorteio da Lotto, os jogadores selecionam seis números de uma piscina de 49 opções. Interessantemente, os números seis, 49 e 32 foram sorteados com mais frequência no passado. Para ganhar o prêmio principal, não apenas os números selecionados devem corresponder aos sorteados, mas também o último dígito do cupom, conhecido como Superzahl, deve estar correto. Os prêmios começam com dois números da Lotto corretos combinados com a Superzahl e são divididos em nove categorias diferentes.

Apostas e probabilidades

Cada caixa do cupom custa 1 euro, com taxas de processamento adicionais. Além do jogo clássico "6aus49", os entusiastas podem participar das loterias adicionais "Spiel 77" e "Super 6" por taxas de 2,50 euros e 1,25 euros, respectivamente.

Participar do jogo pode ser financeiramente recompensador com prêmios na casa dos milhões - mas também requer uma boa dose de sorte. A chance de ganhar a primeira categoria de prêmio (seis números corretos mais a Superzahl) é de 1 em 139.838.160.

Formas de assistir ao sorteio dos números da Lotto

A transmissão do sorteio da Lotto na televisão foi descontinuada. No entanto, todos podem assistir ao sorteio online no "lotto.de". A transmissão ao vivo começa às 18:25 às quartas-feiras e às 19:25 aos sábados.

No vídeo: Parece que alguns indivíduos possuem um dom extraordinário para os números da Lotto corretos. Um portal de Lotto analisou os primeiros nomes dos ganhadores. No vídeo, você pode ver os três primeiros para nomes masculinos e femininos.

Após a tradicional transmissão na televisão do sorteio da Lotto ter sido descontinuada, os telespectadores agora podem assistir online no "lotto.de" às 18:25 às quartas-feiras e às 19:25 aos sábados, bem a tempo do sorteio da loteria. Se você participou do jogo "6aus49" ou de qualquer uma das categorias adicionais, como "Spiel 77" ou "Super 6", você aguardará ansiosamente os resultados do sorteio da Lotto para ver se os seus números da sorte correspondem aos sorteados.

Leia também: