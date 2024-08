- Os monarcas dependem das suas perspectivas individuais.

A princesa norueguesa Martha Louise (52) e Durek Verrett (49) estão se casando hoje, dia 31 de agosto. O casamento está acontecendo no Hotel Union em Geiranger, um local no oeste da Noruega.

De acordo com o "Hello!", cerca de 350 convidados são esperados para o casamento, incluindo as filhas de Martha Louise - Maud (20), Leah (18) e Emma (15) - seus pais, o rei Harald V. (87) e a rainha Sonja (87), seu irmão, o príncipe herdeiro Haakon (51) e sua esposa, a princesa herdeira Mette-Marit (51).

Victoria e Sofia roubam a cena como convidados

Figuras reais de outros países também estão presentes na cerimônia. A corte real sueca confirmou ao relatório que a princesa herdeira Victoria (47) e seu cônjuge, o príncipe Daniel (50), assim como o príncipe Carl Philip (45) e sua esposa, a princesa Sofia (39), estarão presentes. Victoria foi vista usando um vestido sem alças, na cor coral, com uma saia volumosa ao chegar, com o cabelo arrumado em um elegante coque. Sofia parecia estar usando um vestido de cor laranja clara, enquanto os cavalheiros suecos optaram por ternos pretos clássicos.**

Para a princesa Martha Louise da Noruega, este é seu segundo casamento. Ela foi casada com o escritor Ari Behn (1972-2019) de 2002 a 2017, com quem teve três filhas. Ela tem sido namorada do americano Durek Verrett desde 2018 e ficou noiva em 2022.

"Eu tinha decidido não me casar novamente. Mas depois de conhecer o Durek em 2018, mudei de ideia", compartilhou a noiva com o "Hello!" antes do casamento. "Para mim, o casamento fortalece a ligação entre nós. É uma chance de elevar a energia e passar para uma nova fase do nosso relacionamento". Para Durek, o casamento é "uma coisa profundamente espiritual", como contou à revista.

