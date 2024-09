Os membros do conselho da SAP renunciam devido a "conduta inaceitável".

Em um recente evento corporativo, o comportamento do membro da diretoria técnica da SAP, Jürgen Müller, resultou em um incidente desagradável, levando-o a renunciar ao cargo até o final de setembro. Os detalhes do ocorrido não foram revelados, mas a empresa declarou que seu comportamento desviou dos princípios éticos da organização, conforme mencionado em um comunicado oficial.

Müller reconheceu seus erros no evento, expressando arrependimento por suas ações impulsivas em um comunicado público. Ele se desculpou sinceramente com todas as partes envolvidas e assumiu total responsabilidade por suas ações. Müller também acreditou que sua renúncia seria do melhor interesse da empresa, como declarou em outra declaração. Infelizmente, a empresa e seu porta-voz se recusaram a divulgar detalhes específicos sobre o incidente.

O presidente do conselho de supervisão, Pekka Ala-Pietilä, apreciou as significativas contribuições de Müller para a SAP ao longo dos anos, desejando-lhe todo o sucesso em seus futuros empreendimentos. Müller ingressou na SAP em 2013 e serviu como membro do conselho desde 2019, e sua saída marca mais uma mudança na liderança da empresa.

A gigante de software está passando por uma transformação significativa com o objetivo de abraçar a era da inteligência artificial. Mais de mil empregados participaram de um programa de demissão e aposentadoria antecipada neste verão, expressando entusiasmo por uma saída antecipada. Em seguida, a SAP anunciou que um número maior do que o esperado de empregados deixaria a empresa.

