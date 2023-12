Os Las Vegas Raiders contratam Sandra Douglass Morgan como a primeira presidente negra da história da NFL

Numa conferência de imprensa no Estádio Allegiant, em Las Vegas, onde foi anunciada a contratação, perguntaram a Morgan o que significava para ela fazer história na liga.

"Tenho sido a primeira noutros cargos que ocupei, seja como advogada da cidade ou no Conselho de Controlo de Jogos", disse Morgan. "Definitivamente, nunca quero ser a última e quero chegar a um ponto em que não haja mais primeiros... Eu tiraria o chapéu a todas as ... mulheres anteriores que foram líderes e visionárias, se eu pudesse ser uma inspiração, ajudar ou abrir portas para qualquer outra mulher ou rapariga por aí, então isso seria uma realização incrível para mim.

"A importância e o efeito disso não se perdem em mim. Sei que o desporto é uma indústria dominada pelos homens, tal como o jogo, e temos de continuar a derrubar essas barreiras."

Mark Davis, proprietário dos Raiders, elogiou a sua experiência, integridade e paixão pela comunidade de Las Vegas.

"Desde o momento em que conheci Sandra, soube que ela era uma força a ser reconhecida", disse ele em um comunicado à imprensa. "Temos muita sorte em tê-la ao leme".

A CNN entrou em contacto com a NFL para comentar o assunto.

O Las Vegas Review-Journal obteve uma carta dirigida às pessoas da organização que anunciou a contratação.

"Estou entusiasmado por me juntar a vós à medida que embarcamos num dos momentos mais emocionantes da história da nossa organização", afirmou Morgan na carta, segundo o Review-Journal. "Estou ansioso por conhecer cada um de vós pessoalmente nas próximas semanas".

Em maio, Davis demitiu o então presidente da equipa , Dan Ventrelle, e não deu uma razão para a sua demissão.

No entanto, em uma declaração enviada por mensagem de texto ao Review-Journal, Ventrelle disse que foi demitido como retaliação por informar a liga sobre supostas reclamações alegando que Davis criou um ambiente de trabalho hostil, bem como outra má conduta potencial, que ele diz que Davis descartou. Quando questionado na altura pelo Review-Journal sobre as alegações de Ventrelle, Davis disse que tinha conhecimento das mesmas e não quis comentar. A NFL disse que iria analisar as alegações.

No ano passado, o técnico do Raiders , Jon Gruden, pediu demissão depois que surgiram relatos de que ele usava linguagem homofóbica, racista e misógina em e-mails enquanto trabalhava como analista da ESPN. Ele pediu desculpas, dizendo que "nunca teve a intenção de magoar ninguém".

Morgan abordou questões organizacionais em sua carta, informou o jornal de Las Vegas.

"Deixem-me ser clara - não estou aqui para evitar ou contornar problemas ou preocupações que precisam de ser abordados", escreveu o Review-Journal. "Considerei longa e atentamente a possibilidade de me juntar a vós, e fi-lo porque acredito na promessa dos Raiders. Mais importante ainda, acredito nos vossos valores fundamentais de integridade, comunidade e compromisso com a excelência. Espero que os incorporem e que me responsabilizem por fazer o mesmo".

As estreias históricas não são novidade para os Raiders. Os Raiders tornaram-se a primeira equipa da NFL moderna a contratar um treinador negro quando contrataram Art Shell em 1989. Em 1997, com a contratação de Amy Trask, eles se tornaram a primeira equipe a contratar uma mulher como executiva-chefe.

Jason Wright, contratado em 2020 pelos Washington Commanders, foi o primeiro presidente de equipa negro da NFL. No início deste ano, os Baltimore Ravens contrataram Sashi Brown como seu presidente.

Morgan é uma ex-presidente do Conselho de Controle de Jogos de Nevada, nomeada em 2019. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar esse cargo também.

Fonte: edition.cnn.com