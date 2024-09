Os juros dos cartões de crédito para compras no varejo atingiram um recorde.

"Tudo bem, por que não?" você pondera.

Mas aqui está por que você pode querer reconsiderar: Se você acabar com um saldo pendente naquele cartão, você pode acabar pagando uma fortuna pela sua compra.

Um recente estudo realizado pelo Bankrate revelou alguns resultados surpreendentes. Eles pesquisaram as taxas de juros de 108 cartões de loja de marcas varejistas proeminentes em setembro e descobriram que essas taxas atingiram um nível recorde desde 2008. A taxa média de juros para um cartão de loja agora está em 30,45%, um aumento significativo em relação aos 24,35% em 2021 e muito acima da taxa média atual para cartões de crédito regulares (aproximadamente 21%). A taxa anual percentual (APR) mais alta descoberta foi um impressionante 35,99% para cartões emitidos por Academy Sports + Outdoors, Petco, Burlington, Piercing Pagoda, Good Sam, Big Lots e Michaels.

O estudo também revelou que 13 varejistas cobrarão 34,99% se você carregar um saldo, incluindo Athleta, Banana Republic, Nordstrom, JCPenney, Old Navy, American Eagle, T.J. Maxx, HSN, Walgreens, QVC e Tire Rack.

Vamos analisar como essas altas taxas podem afetar você:

Imagine que você se inscreve para o cartão de uma loja no mesmo dia em que faz uma compra de $1.000 e recebe um desconto de 20%, fazendo você acreditar que economizou $200. No entanto, se você mantiver um saldo de $800 com uma taxa anual de juros de 35,99% e só puder pagar o pagamento mensal mínimo de $35, você acabará devendo $570 em juros e levará quase 3,5 anos (40 meses) para pagar a compra integralmente, de acordo com os cálculos do analista sênior da indústria do Bankrate, Ted Rossman. Portanto, o valor inicial de $800 que você pensou que pagou acabará custando $1.370.

Ou então, considere que os juros que você pagaria nessa situação anulariam os $200 que você "economizou" em apenas 9 meses de pagamentos mínimos.

Cartões de loja com taxas astronômicas também podem custar mais do que você espera de outras maneiras. Por exemplo, você pode se inscrever para uma oferta promocional de 0%, o que significa que você não será cobrado de juros durante um período especificado. No entanto, se você não conseguir pagar o saldo integral antes do término do período promocional, você será cobrado retroativamente de juros para cada mês dentro desse período.

Em um tom positivo, o estudo relatou a taxa de juros mais baixa para um cartão de loja em 10% para o cartão Amazon Secured. A próxima mais baixa foi de 15,49% para o cartão Military Star.

O Bankrate também descobriu que vários varejistas continuam a cobrar taxas semelhantes às dos cartões de crédito gerais: Costco Anywhere Visa by Citi (20,49%), Bass Pro Shops CLUB (21,12%), IKEA Projekt (21,99%) e IKEA Visa (21,99%).

"O melhor jeito de utilizar qualquer cartão de crédito é pagar o valor integral todos os meses para evitar juros. Isso é particularmente importante para cartões de loja", disse Rossman em um comunicado. "Não se deixe levar e se inscreva impulsivamente na hora do checkout. Está tudo bem dizer 'não' ou 'agora não' ou 'eu vou pensar sobre isso'. A loja pode lhe oferecer um desconto de 10% hoje, mas isso não vale a pena se você acabar pagando uma taxa de juros de 30% por anos a fio."

É claro que, se você nunca carregar um saldo, alguns cartões de loja podem se provar benéficos a longo prazo, segundo Rossman.

"Há certas circunstâncias em que os cartões de loja poderiam potencialmente lhe economizar dinheiro. Algumas lojas como Amazon, Best Buy e Target oferecem 5% de cashback toda vez que você usar o cartão delas para compras. Isso provavelmente é melhor do que qualquer outro cartão. Para um comprador dedicado que paga integralmente e evita juros, essa é uma proposta de valor atraente", ele concluiu.

Dadas as altas taxas de juros dos cartões de loja e o potencial impacto financeiro, é crucial que as pessoas tenham consciência de seus hábitos de gastos. As empresas deveriam considerar oferecer taxas de juros mais competitivas para atrair e reter clientes, já que taxas altas poderiam afetar negativamente a economia ao sobrecarregar os consumidores com dívidas excessivas.

Leia também: