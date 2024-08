Os Jogos Paralímpicos de Verão começam com grandes expectativas

Tocando melodias animadas, um vibrante espectro de cores e um forte compromisso: Paris dá início aos 17º Jogos Paralímpicos de Verão em um local renomado, apresentando um novo e moderno espetáculo que incentiva o mundo a ser mais inclusivo. As festividades animadas na Champs-Élysées e na Place de la Concorde não servem apenas para marcar o início dos "melhores jogos de sempre".

Às 22h37, o Presidente da França, Emmanuel Macron, pronuncia a frase final: "Eu declaro abertos os 17º Jogos Paralímpicos de Verão em Paris". Isso marca o início de onze dias de competições na capital francesa, onde serão distribuídos 549 medalhas em 22 esportes.

"Que a revolução da inclusão continue"

"Foi provado que precisamos fazer mais. Há 225 anos, a Place de la Concorde era o epicentro da Revolução Francesa, e espero que a faísca para a revolução da inclusão também acenda aqui. Que a revolução da inclusão continue", declarou Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Internacional. "A história está sendo escrita agora", exclamou Tony Estanguet, o chefe da organização, para a plateia.

O famoso ator Jackie Chan também fez parte do manifesto paralímpico. Mais de 50.000 espectadores lotaram a Champs-Élysées e o coração da festa de abertura, a Place de la Concorde, que foi transformada em um enorme estádio em torno do antigo obelisco de Luxor, o monumento mais antigo da cidade.

Diferente da cerimônia molhada dos Jogos Olímpicos há menos de um mês, o tempo colaborou. Com uma temperatura agradável de 25 graus e céu claro, os aproximadamente 4.400 atletas cobriram a rota de cerca de 300 metros do ponto de partida, Arco do Triunfo, até a Place de la Concorde.

Revestimento de asfalto em calçadas tradicionais de pedra

Para garantir fácil acesso aos atletas com deficiência na Avenue des Champs-Élysées, uma camada de asfalto temporária foi aplicada sobre as pedras tradicionais. Ao contrário da cerimônia de abertura olímpica no Sena, os espectadores também puderam assistir aos procedimentos ao longo do grande bulevar e nas proximidades do Museu do Louvre, onde a tocha paralímpica foi acesa. As pessoas se reuniram em grupos de cinco.

Antes de escurecer, a equipe alemã, liderada pelos porta-bandeiras Edina Müller e Martin Schulz, entrou na histórica praça como a quarta nação, às 20h25, onde competições olímpicas como 3x3 basquete ou skate foram realizadas. No pódio, o Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier e sua esposa Elke Büdenbender receberam a equipe alemã com 143 participantes e cinco guias.

"Estou confiante de que teremos um ótimo início e depois seremos impulsionados por uma onda de empolgação", disse o Presidente da DBS, Friedhelm Julius Beucher. No entanto, alguns atletas, incluindo vários jogadores de basquete em cadeira de rodas cujo primeiro jogo preliminar está agendado para quinta-feira às 10h30, deixaram a cerimônia antes que a equipe completasse uma volta em torno do obelisco de Luxor no centro da celebração. Afinal, há coisas mais importantes do que um espetáculo inesquecível.

