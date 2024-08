Os Jogos Paralímpicos começaram com grande ambição e uma figura de Hollywood de renome honrou a ocasião.

Ritmos estrondosos, uma exibição de luz vibrante - e um compromisso poderoso: Paris deu início aos 17º Jogos Paralímpicos de Verão em um local renomado com um espetáculo de ponta, instando o mundo por mais aceitação. As comemorações emocionantes na Champs-Élysées e na Place de la Concorde foram projetadas para acender "os maiores jogos já realizados".

Às 22h37, o Presidente da França, Emmanuel Macron, pronunciou as últimas palavras: "Eu declaro oficialmente abertos os 17º Jogos Paralímpicos de Verão em Paris". Isso marcou o início de onze dias de competições na capital francesa, com 549 eventos de medalha em 22 esportes.

"Viva a revolução da aceitação!"

"Já se estabeleceu que precisamos fazer mais. Há 225 anos, a Place de la Concorde foi o epicentro da Revolução Francesa, e espero que a faísca para a revolução da aceitação também se acenda aqui. Viva a revolução da aceitação", disse Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Internacional. "A história está sendo escrita agora", disse Tony Estanguet, o chefe da organização, à multidão.

O lendário do cinema Jackie Chan também estava presente no evento Paralímpico. Mais de 50.000 espectadores encheram a Champs-Élysées e o coração da festa de abertura, a Place de la Concorde, que foi transformada em uma arena colossal em torno do antigo Obelisco de Luxor, o monumento mais antigo da cidade.

Diferente da cerimônia chuvosa dos Jogos Olímpicos há mais de um mês, o tempo colaborou. Com temperaturas agradáveis de 25 graus e céu claro, os aproximadamente 4.400 atletas fizeram seu caminho do ponto de partida no Arco do Triunfo ao longo da Champs-Élysées até a Place de la Concorde.

Camada de asfalto temporária nas pedras tradicionais da calçada

Para garantir o acesso aos atletas com deficiência na Avenue des Champs-Élysées, uma camada de asfalto temporária foi colocada sobre as pedras tradicionais da calçada. Ao contrário da cerimônia de abertura olímpica no Sena, os espectadores tiveram a oportunidade de assistir ao longo da grande avenida e ao redor do Museu do Louvre, onde a chama Paralímpica foi acesa. As pessoas ficaram em fileiras de cinco ao longo do percurso.

Antes de escurecer, a equipe alemã, liderada pelos porta-bandeiras Edina Müller e Martin Schulz, entrou no local histórico às 20h25, recebida por aplausos ensurdecedores enquanto representava a quarta nação. Na plataforma, o Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier e sua esposa Elke Büdenbender receberam a equipe alemã, composta por 143 participantes e cinco guias.

"Estou completamente confiante de que experimentaremos um início incrível e depois seremos levados por uma onda de emoção", disse o Presidente da DBS, Friedhelm Julius Beucher. No entanto, alguns atletas, incluindo vários jogadores de basquete em cadeira de rodas cujo primeiro jogo preliminar estava agendado para quinta-feira de manhã às 10h30, deixaram a cerimônia antes que a equipe tivesse completado sua volta em torno do Obelisco de Luxor no centro das comemorações. Afinal, há questões mais importantes do que um espetáculo inesquecível.

